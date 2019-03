Miroslav Zrnčević pokazao studentima kako je biti test vozač za Rimac Automobile

Foto: Press

Drugi Maraton karijera je u tijeku! Projekt vraća uspješne bivše studente na njihove matične fakultete kako bi mladim generacijama prenijeli znanje te ih potaknuli na vlastiti napredak i nastavak obrazovanja. Nakon prvog predavanja održanog 4. ožujka na Fakultetu političkih znanosti, na kojem su prisutni imali priliku slušati o satiri u novinarstvu od poznatih urednika Newsbara, Maraton je 13. ožujka preselio na Fakultet strojarstva i brodogradnje gdje se studentima predstavio Miroslav Zrnčević, test-vozač tvrtke Rimac Automobili.

Zrnčeviću se pridružila i Ana Krajačić, predstavnica ljudskih potencijala tvrtke, kako bi studentima zainteresiranim za posao u Rimcu odgovorila na sva pitanja. Poznati vozač svoje je predavanje naslovljeno Posao iz snova – test vozač Rimac Automobila započeo prepričavanjem svojih početaka od ranog djetinjstva. Od samog djetinjstva, za razliku od vršnjaka zaljubljenih u nogomet, zanimao se za automobile i utrke te vrlo rano odlučio čime se želi baviti. Nakon zanimanja za studentski rally s grupom kolega odlučio je pokrenuti projekt na fakultetu – Formula student, a nakon toga 15 godina proveo je kao auto novinar. Objasnio je proces nastanka automobila od prve skice do njegovog dijela posla – sudjelovanje u usporednim testovima i eventima.

Predavanje je naišlo na odličan odaziv, studenti su popunili cijelu dvoranu i sa zanimanjem poslušali Zrnčevićevo izlaganje od sat vremena. Opisom svog tipičnog radnog dana i prirode posla dodatno je zainteresirano sve prisutne te ih na kraju predavanja podsjetio da u Hrvatskoj postoji potreba za mladim entuzijastičnim stručnjacima u raznim područjima. Također, potaknuo je prisutne da ostvaruju svoje snove i sudjeluju u raznim projektima, jer, kako kaže, i Rimac Automobili krenuli su od rada u garaži 2010. godine, a 2019. broje već preko 500 ljudi. Projekt smatra izrazito uspješnim: Udruga Studentski informativni kutak nastaje 2012. godine radi sve izraženijih potreba mladih, posebice studenata, za točnim i pravodobnim informacijama.

Iste godine javlja se zamisao o osnivanju središnjeg studentskog portala – Studentski.hr. Narednih godina udruga se sve više proširuje te pokreće nove projekte s ciljem motiviranja i kvalitetnog informiranja mladih: konferencija Should I Stay or Should I Go?, Volontiranjem do znanja za 21. stoljeće, Info kutak za mlade te Maraton karijera. Ukupno više od 500 volontera prepoznalo je udrugu kao primjereno mjesto za stjecanje prakse, a danas udruga broji gotovo 100 marljivih volontera.

„Iznimno sam zadovoljan predavanjem i Maratonom karijera jer je to jedan od načina da ljudi razviju čišću viziju što žele i u kojem će se smjeru dalje razvijati. Općenito na fakultetima ljudi nisu dovoljno upućeni i potrebna im je jasnija ideja o tome što žele, i meni samom je za vrijeme studiranja. Ovakva bi se predavanja i projekti trebali održavati češćei uključiti najrazličitija zanimanja." O nastavku projekta te svim događajima vezanim uz njega možete čitati na službenoj stranici Maratona karijera.