8. Adacta godišnji susret: Inteligentno poslovanje promijenit će tržište rada, ali robot neće zamijeniti čovjeka

Foto: Promo

Adacta, dio grupacije BE-terna, vodeći partner Microsoft Dynamicsa, Qlika i Cornerstona u regiji i jedan od većih u Europi održala je osmi Adacta godišnji susret koji je okupio ključne partnere i ljude iz domaće i regionalne ICT zajednice. Tema susreta objedinila je ICT novosti i tehnološke trendove u poslovanju s novostima vezanim uz društvo, ljudski potencijal, inovativnost i transformaciju poslovanja u doba umjetne inteligencije.

Govor dobrodošlice održao je Krešimir Mlinarić, direktor Adacte Hrvatska u kojem je naglasio važnost sveobuhvatnog, multidisciplinarnog pristupa današnjem poslovanju, tzv. Intelligent Business koji smatra strateški važnim za budućnost Adacte, ali i ostalih poduzeća iz industrije. „ Raduje nas kontinuirani rast interesa za sudjelovanjem na našem godišnjem skupu- doista je inspirativno pratiti nevjerojatno brzo i dinamično ICT tržište koje svake godine donosi fantastične promjene i trendove u tehnologiji i obogaćuje sve segmente poslovanja“ istaknuo je Mlinarić.

Utjecaj IT industrije najznačajniji je u transformaciji aktivnosti na tržištu rada od kojih čak 45% prema istraživanju McKinseya može biti zamijenjeno tehnologijom, ali svega 5% radnih mjesta može biti u potpunosti automatizirano. S toga ne iznenađuje podatak kako najviši postotni rast prodaje u robotskoj industriji zabilježen u segmentu tzv. Cobota koji su dizajnirani da dijele prostor s ljudima. Komercijalizacijom tehnologije neki poslovi nestaju, neki novi će nastati no svi će se transformirati zaključio je Mlinarić na kraju svog govora.

U predavanju „Intelligent business of the future – artificial and natural“, Igor Pavleković iz Microsofta govorio je o konceptima poslovanja budućnosti te istaknuo kako je budućnost načelno teško predvidljiva, no ono što je jasno je da će se tehnologija u poslovanju značajno promijeniti u odnosu na današnju. Na pitanja „treba li nas biti strah“ i „kojom brzinom prihvatiti promjenu“, Pavleković zaključuje: kad uklonite barijere, vaša organizacija će se osloboditi, a to je za umjetnu i prirodnu – ne budućnost, već sadašnjost.

Ivan Skender, Chief Digital Officer iz A1, pokazao je kako je investiranjem u Agile kulturu kompanija A1 u posljednje dvije godine prošla uspješnu transformaciju u digitalnu kompaniju te kako njenu budućnosti vidi u razvoju digitalne akademije, novog vodstva, otvaranja novih radnih mjesta te fleksibilnim modelima rada.

Mladen Pejković, stariji izvršni direktor u Atlantic Grupi, u svom predavanju predstavio je digitalnu agendu Atlantic Grupe. U prvoj fazi razvoja i provedbe digitalne agende, Pejković ključnim smatra postaviti kvalitetnu bazu – infrastrukturu, mrežu i sigurnost. U drugoj fazi valja uključiti sve segmente poslovanja: nabavu, logistiku, prodaju, marketing, ljudske resurse, financije i ostale.

„Radite na čvrstim temeljima, koristite jasne prioritete, izbjegavajte primjere koji će biti avanturistički. Radite dugoročno, a kako je sve povezano, digitalizirajte - sve,“ poručio je Pejković.

Ulaganje u timove i jačanje talenata napravit će razliku smatra Michael Mueller, predsjednik Uprave RBA. Percepcija budućnosti RBA vodi u tri smjera: što se radi, tko radi i kako radi. Navodi kako napori banke idu u smjeru pronalaženja novih načina poslovanja, šireg razumijevanja, promjenama u fizičkoj okolini, novim članovima tima s novim pogledima te općenite promjene u paradigmi uloge banke.

Prijepodnevni dio konferencije zaključio je Matjaž Fajfar, direktor Adacta Srbija, koji je održao izlaganje na temu inteligentnog poslovanja u nadolazećim 20-im i 30-im godinama. Naglasio je da uspješna kompaniju ne definira samo što radi, već i kako radi.

Za kraj je poručio: „Promjene treba prihvatiti. Budućnost je svijetla za sve koji će biti angažirani, učiti i djelovati. Bavite se novim tehnologijama, upoznajte ih, razvijajte talente.“

U poslijepodnevnom dijelu konferencije održana su paralelna tehnička predavanja s uvidom u tehnološke novitete i trendove, ali i studije slučaja.