Zbog otporne bolesti očekuje se porast cijene najpopularnijeg mesa u Hrvatskoj

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Nedavno je Ministarstvo poljoprivrede upozorilo javnost kako su detaljno raspravljene mjere koje poduzimaju radi ranog otkrivanja i sprječavanja unosa virusa afričke svinjske kuge (ASK) u Hrvatsku, piše Slobodna Dalmacija.

U Hrvatskoj se uzgojem svinja bavi čak 62.260 gospodarstava, koji u uzgoju imaju 1.119.650 svinja, a od toga je gotovo 105 tisuća krmača. ASK može ubiti i 100 posto životinja na nekoj farmi, a stručnjaci navode da je to jedan od najotpornijih virusa.

– Osim oralno nazalnih izlučevina i krvi, virus je prisutan i u mesu bolesnih životinja. Budući da je virus otporan na raspadanje, može preživjeti više od tri mjeseca u mesu i iznutricama. Virus ostaje zarazan gotovo godinu dana u suhom mesu i masti, te preživljava na neodređeno vrijeme u zamrznutom mesu. Zamrznuto meso zaražene divlje svinje može godinama osigurati preživljavanje virusa, i time predstavlja mogući izvor novih epidemija – navodi se, među ostalim, u priručniku Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane. Virus nije opasan za čovjeka.

ASK se iskorjenjuje u uzgojima domaćih svinja usmrćivanjem životinja na zaraženom gospodarstvu, a u zonama (u krugu od tri i 10 kilometara) uspostavljaju se vrlo rigorozne mjere, poput zabrane prometa od najmanje 45 dana. Zbog iznimne otpornosti virusa lešine je strogo zabranjeno zakapati, jedini način uništenja infekta je spaljivanje tijela usmrćene životinje.

Ako kuga dođe u Hrvatsku, razmjeri štete ne mogu se ni predvidjeti. Inače, najviše svinja uvozimo iz Nizozemske, Njemačke, Danske, Mađarske, Belgije, a najviše ih izvozimo u Mađarsku, Italiju, BiH. Već se sada rade procjene o utjecaju te bolesti na cijene tog mesa, koje je, uz piletinu, Hrvatima cjenovno najprihvatljivije, te se stoga i najčešće konzumira.

Cijene će, pišu strani mediji, najviše narasti u sljedećim mjesecima, a posebno u prosincu, kad je velika potražnja za šunkom i drugim prerađevinama od svinjskog mesa. Posljedično bi mogla porasti i cijena drugih proizvoda od svinjskog mesa: salame, paštete, konzervirano meso, deseci vrsta kobasica, svinjska mast, hrana za kućne ljubimce...

Jedna od najvećih epidemija zaraznih bolesti životinja

Bolest se pojavila u Srbiji, ali i u Mađarskoj. ASK se nezaustavljivo širi od 2014., a u zadnjih godinu dana se, osim na području Europske unije, proširio i na Aziju. Svjedočimo jednoj od najvećih svjetskih epidemija zaraznih bolesti životinja, navode u Ministarstvu poljoprivrede. Kina je, navode strani mediji, već izgubila trećinu populacije svinja.

– S obzirom da u Hrvatskoj predstoji vrijeme tradicionalne svinjokolje i prometovanja mesom svinja i živim svinjama, dodatno se povećava rizik. Stoga će se za sva gospodarstva koja ne udovoljavaju minimalnim biosigurnosnim uvjetima odrediti provedba mjere zabrane stavljanja u promet živih svinja na cjelokupnom teritoriju RH. Iznimno, klanje životinja na vlastitu gospodarstvu te premještanje živih svinja bit će dozvoljeno samo ako prije istih ovlaštena veterinarska organizacija provede klinički pregled životinja na gospodarstvu u skladu s uputom Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane – navode u Ministarstvu.

– Na domaćem tržištu uobičajeno je da tijekom ljetnih mjeseci cijena svinja rastu (žive svinje). I ove godine od travnja do kolovoza bilježimo rast cijena koje su u odnosu na 2018. godinu više, no uspoređujući ih s prijašnjim godinama, možemo zaključiti da su na višim granicama uobičajenih raspona cijena. Od 2013. godine naovamo cijene živih svinja najviše su bile u 2013. i u 2017. godini. Prosječna cijena živih svinja krajem kolovoza iznosila je 11,02 kn/kg, što je za 4,3 posto više nego lani i 6,3 posto niže nego u 2017. godini. Uobičajeno je da tijekom studenoga i prosinca bilježimo rast cijena svinja, no zbog stanja na svjetskom tržištu moguće je očekivati i tijekom rujna više cijene – navode u Ministarstvu, te se osvrću i na otkupne cijene.

– Što se tiče otkupnih cijena svinjskog mesa, u EU-u pratimo rast cijena i na rekordnim su cjenovnim razinama. Rast cijena svinjskih trupova E-klase pratimo od početka srpnja, a tijekom kolovoza cijene su dostigle rekordne razine i krajem kolovoza iznosila je u prosjeku 180,61 €/100 kg, što je u odnosu na prošlu godinu više za 18,88 posto - potvrdili su da je značajan rast cijene već počeo.