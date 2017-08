Unatoč rastu kreditiranja dobit Erstea manja 25 posto

Vodeća autrijska banka predstavila polugodišnje izvješće/Reuters

Za četvrtinu manju neto dobit zabilježila je austrijska Erste banka u prvom polugodištu ove godine. Kako su iz te banke priopćili u petak, u prvih šest mjeseci ostvarena je neto dobit od 624,7 milijuna eura nasuprot 841,7 milijuna eura u istom lanjskom razdoblju.

Austrijskom zajmodavcu značajno se pogoršao povrat na kapital - s lanjskih 14,9 posto pao je na 9,9 posto. Ukupni prihodi dosegli su 3,29 milijardi eura što je 0,7 posto niže. Gledano po segmentima, pad je ostvaren u neto prihodima od kamata koji su smanjeni 2,3 posto na 2,14 milijardi eura unatoč rastu kreditne aktivnosti dok prihod od trgovanja bilježi smanjenje preko 14 posto na 102 milijuna kuna.

No, zato prihodi od naknada i provizija bilježe rast od gotovo tri posto na 910,9 milijuna eura. Erste grupa je u tom razdoblju ostvarila rast kredita za 6,7 posto i rast depozita klijenata za 11,6 posto. To je izgleda bilo dovoljno da prvog čovjeka banke preplavi optimizam. "Teško je naći neku banku u Europi koja može pokazati takvu vrstu rasta. Dijelom je to jednostavno rezultat činjenice da nam je takav poslovni model te naravno i toga da je središnja i istočna Europa najbrže rastuća regija u Europi", istaknuo je izvršni direktor Andreas Treichl.

Govoreći o budućnosti, napomenuo je da si banka ne može dopustiti opuštanje. "Unatoč našoj snažnoj izvedbi u području kredita i depozita, naši prihodi od kamata padaju. Niske kamatne stope i isplativost našeg portfelja obveznica zahtijeva našu pozornost. Naši prihodi od pristojbi i naknada postupno rastu, što je dobro i što smatram uspjehom, s obzirom da nastavljamo biti vrlo oprezni oko vrste proizvoda i usluga koje pružamo našoj širokoj bazi klijenata. Ciljamo ostati na tragu moguće umjerenog, ali stabilnog rasta te smatram realističnim da će nam prihodi ponovno porasti", dodao je Treichl.