Ulagači zabrinuti: Wall Street pao, financijski sektor pod pritiskom

Foto: Thinkstock

Na Wall Streetu su u utorak burzovni indeksi potonuli više od 1 posto, što nije zabilježeno od kada je Donald Trump u studenome izabran za predsjednika SAD-a, a posljedica je pritiska na financijski sektor i zabrinutosti ulagača uoči glasovanja u Kongresu o novom zakonu o zdravstvenoj skrbi.

Dow Jones skliznuo je 1,14 posto, na 20.668 bodova, dok je S&P 500 potonuo 1,24 posto, na 2.344 boda, a Nasdaq indeks 1,83 posto, na 5.793 boda.

Najveći dnevni pad S&P 500 i Dow Jones indeksa od listopada prošle godine posljedica je opreza ulagača uoči glasovanja u Kongresu o novom zakonu o zdravstvenoj skrbi, nakon što je Trump nedavno ukinuo tzv. Obamacare.

Republikanska stranka odlučila je da će se o novom zakonu, koji je izazvao velike polemike, glasovati već u četvrtak, no veliko je pitanje može li taj zakon dobiti 'zeleno svjetlo', s obzirom da mu se protive zastupnici Demokratske stranke, a ne podržavaju ga ni neki republikanci.

Polemike oko tog zakona pokazuju da bi i Trumpova obećanja o smanjenju poreza i povećanju fiskalne potrošnje mogla naići na prepreke u Kongresu, a upravo na temelju tih obećanja cijene su dionica snažno porasle od kada je Trump izabran za predsjednika.

U svih 11 sektora S&P 500 indeksa cijene su dionica jučer pale, a najviše je, 2,9 posto, potonuo S&P indeks financijskog sektora.

Taj je sektor najveći dobitnik od kada je Trump izabran, s rastom od 18 posto, jer se očekivalo labavljenje regulacija u tom sektoru i smanjenje poreza.

Podršku tom sektoru pružale su i procjene da će američka središnja banka morati ubrzati tempo povećanja kamata jer bi Trumpovi planovi mogli potaknuti brži rast gospodarstva, ali i inflacije.

No, poruke Feda, nakon prošlotjednog povećanja kamata za 0,25 postotnih bodova, upućuju na to da će kamate biti podizane postupno, ovisno o makroekonomskim pokazateljima, a to je razočaralo neke ulagače koji su očekivali brži tempo povećanja cijene novca.

Na nervozu ulagača ukazuje skok VIX 'indeksa straha' Čikaške burze opcija za 10 posto, što pokazuje da ulagači pojačano osiguravaju svoje portfelje od mogućeg daljnjeg pada cijena dionica.

Na povlačenje ulagača s tržišta ukazuje, pak, iznadprosječni obujam trgovanja. Na američkim su burzama vlasnika jučer zamijenile 8,3 milijarde dionica, dok je prosječni dnevni obujam u posljednjih 20 dana iznosio 7,1 milijardu.

I na europskim su burzama cijene dionica jučer pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,69 posto, na 7.378 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,75 posto, na 11.962 boda, a pariški CAC 0,19 posto, na 5.002 boda.