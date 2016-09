U srijedu moguće ekstremne promjene valutnih tečajeva

Foto: Thinkstock

Idućih dana financijska tržišta vjerojatno će biti aktivnija nego inače, a razlog su bitni sastanci dvije od tri najvažnije centralne banke na svijetu – američke i japanske. Na sastancima se odlučuje o visini kamatnih stopa, a budući da se već mjesecima s nestrpljenjem očekuju novi potezi navedenih institucija, mnogi investitori i špekulanti čekaju odluke koje će biti objavljenje u srijedu, kako bi se mogli pozicionirati na tržištu s ciljem ostvarivanja profita u idućim mjesecima.

Dvije centralne banke nalaze se u suprotnim situacijama pa postoji mogućnost da će donijeti potpuno suprotne odluke, koje bi mogle uzorokovati prebacivanje velikih količina kapitala iz jena u dolar. Naime, na temelju relativno dobre gospodarske situacije u SAD-u, američka centralna banka postepeno podiže kamatne stope, što tradicionalno pozitivno utječe na vrijednost valute, dok japanska centralna banka već mjesecima prijeti dodatnim spuštanjem kamatnih stopa kako bi oslabila prejaki jen.

Ukoliko bi došlo do podizanja kamatnih stopa u SAD-u i do spuštanja u Japanu, dolar bi isti dan u odnosu na jen ojačao nekoliko posto, a u idućih nekoliko mjeseci možda čak i preko 10%.

Analitičari Admiral Marketsa smatraju da ipak neće doći do potpune divergencije u odlukama gore navedenih centralih banaka. Naime, s obzirom na njihovu važnost, veličinu i utjecaj na cjelokupnu globalnu gospodarsku situaciju, i japanska i američka centralna banka pomno prate poteze ostalih centralnih banaka i trude se ne odstupati previše od njihove politike, jer bi to moglo uzrokovati velike poremećaje na financijskim tržištima. S obzirom na trenutnu situaciju, američka centralna banka mogla bi još jednom ostaviti kamatne stope na istoj razini, ali najaviti da će do podizanja doći na nekom od idućih sastanaka. Japanska centralna banka mogla bi kao i na zadnjim sastancima zaprijetiti novim mjerama i/ili namjernim slabljenjem valute ukoliko bude potrebno, ali za sada ne poduzeti ništa i nadati se da će jen oslabiti na temelju američkih odluka.

U takvom scenariju također bi došlo do jačanja američkog dolara i slabljenja jena, ali nešto sporijim tempom. Tečaj eura također neće mirovati. Ukoliko dođe do bilo kakve najave da će u SAD-u uskoro doći do rasta kamatnih stopa, euro će oslabiti.

Odluka japanske centralne banke bit će objavljena u srijedu rano ujutro po našem vremenu, dok će Amerikanci svoju odluku objaviti u 20:00 sati po našem vremenu. Pola sata kasnije čelnica Federalnih rezervi obrazložit će na temelju čega je odluka donesena i kakvi su planovi za budućnost.

Osim navedenih događaja, tijekom tjedna bit će još nekoliko događaja koji bi mogli uzrokovati kratkoročne pomake koji su interesantni aktivnim investitorima. Najvažniji među njima je odluka centralne banke Novog Zelanda koja će također u srijedu odlučivati o kamatnim stopama, no s obzirom na veličinu gospodarstva Novog Zelanda, kakva god odluka bila, neće imati utjecaj na ostale valute.