U šest mjeseci Hrvati u zlato uložili 30 milijuna kuna

Ove se godine očekuje ukupan prihod od investicijskog zlata od 60 milijuna kuna/Thinkstock

Potražnja za investicijskim zlatom u Hrvatskoj i dalje raste. U prvih šest mjeseci, prodajom investicijskog zlata i srebra ostvareno je 30,2 milijuna kuna prihoda, što je u odnosu na isto razdoblje prošle godine, kada je promet iznosio 16,5 milijuna kuna, gotovo dvostruko bolji rezultat, pokazuju podaci tvrtke Auro Domus.

Rast prihoda

"Od 1. siječnja do 30. lipnja, grupacija Auro Domus ostvarila je rast prihoda od prodaje investicijskog zlata od čak 83 posto, što je rezultat koji pokazuje da je interes hrvatskih građana za proizvodima od investicijskog zlata sve veći. Za usporedbu, u čitavoj 2015. godini ostvaren je prihod od 28 milijuna kuna. Očekujemo da će se isti trend nastaviti i u drugoj polovici godine, kada smo lani zabilježili porast u odnosu na prva dva kvartala", kazao je direktor poslovnica Goran Skočilić.

83 posto rasli su ove godine prihodi Auro Domusa

Dodao je kako je ukupan prošlogodišnji prihod iznosio 40 milijuna kuna. "Vjerujem da ćemo ove godine doseći 60 milijuna kuna vrijednosti prodanih proizvoda", istaknuo je Skočilić. Najveći interes kupaca je za dukate čija se vrijednost, ovisno o veličini, kreće od oko 1100 pa do 4000 kuna, zlatnike od unce vrijedne oko 9000 kuna, ali i zlatne poluge od 100 i 250 grama s cijenom od 27.000 kuna, pa do skoro 70.000 kuna. Najvrijedniji proizvodi su zlatne poluge od kilograma čija se cijena može kretati i do 280.000 kuna.

Veći interes

"Kupci pokazuju interes i za proizvode koji se mogu ekskluzivno kupiti u našim trgovinama", kaže Goran Skočilić. Prema njegovim riječima, za kupce je dobra vijest što je Hrvatski novčarski zavod (HNZ) najavio izradu serije proizvoda od investicijskog zlata koji bi se u prodaji mogli naći u drugoj polovici ove godine.