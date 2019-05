Trenutno su tri politička rizika u fokusu investitora: Hoće li se trenutni trendovi nastaviti?

Foto: Getty Images

Kretanje vrijednosti dionica, valuta i ostalih financijskih instrumenta tradicionalno ovisi o gospodarskoj situaciji, no investitori na burzama ponekad u potpunosti zanemare ekonomiju i fokusiraju se na politiku. Naime, političke odluke mogu imati značajan utjecaj na gospodarsku situaciju u budućnosti, stoga sama mogućnost neke značajnije promjene u politici može uzrokovati značajne pomake cijena na burzama. Trenutno su tri politička rizika u fokusu investitora.

Prvi je Brexit. Pregovori premijerke May s različitim interesnim skupinama u britanskom parlamentu su ponovno propali. Čak je i premijerki sad jasno da nije izgledno da će uspjeti skupiti dovoljan broj glasova za svoj plan napuštanja unije pa je spremna ponuditi i ostavku. No problem je u tome što bi je naslijediti mogao Boris Johnson, zagovornik tvrdog Brexita. U slučaju njegova dolaska na vlast značajno raste rizik da će pred kraj godine UK napustiti EU bez ikakvog dogovora, što znači da bi na snagu stupile carine, granične kontrole itd., što bi moglo nakratko paralizirati britansku ekonomiju. Zbog svega toga funta naglo slabi već desetak dana i trenutno se nalazi na najnižoj razini u posljednjih nekoliko mjeseci.

Drugi rizik su europski izbori koji se održavaju krajem tjedna. Postoji mogućnost da će nacionalističke desne strane osvojiti velik broj mandata što će im olakšati ometanje funkcioniranja EU. Veliki uspjeh takvih stranaka bi također narušio povjerenje u opstanak unije, što bi značajno smanjilo vrijednost eura kao valute. Upravo zbog toga euro slabi cijeli prošli tjedan, kako u odnosu na dolar, tako i u odnosu na japanski jen, tradicionalno sigurno utočište u turbulentnim situacijama na burzama.

Treći politički događaj ili preciznije rečeno proces je trgovinski rat između SAD-a i Kine. Predsjednik Trump ponovno diže tenzije u nadi da će prisiliti Kinu na popuštanje, no ako niti jedna strana ne popusti, na snagu bi mogle stupiti carine zbog kojeg bi moglo doći do usporavanja gospodarskog rasta u obje zemlje. S obzirom da se radi o dva najveća gospodarstva na svijetu, posljedice tog trgovinskog rata bi mogao osjetiti cijeli svijet. Navedena situacija je vjerojatno doprinijela padu vrijednosti američkih dionica i jačanju dolara u odnosu na većinu ostalih valuta.

Hoće li se trenutni trendovi nastaviti?

To ovisi o instrumentu. Funta je vjerojatno previše oslabila na temelju posljednjeg u nizu zastoja u pregovorima. Samo je pitanje vremena kad će se pojaviti neka pozitivna vijest o Brexitu – poput mogućnosti nove odgode ili smekšavanja stajališta potencijalnih nasljednika premijerke May, a takva vijest može dovesti do naglog jačanja britanske valute.

Euro bi mogao privremeno ojačati ako euroskeptične stranke na izborima ne osvoje neočekivano visoki broj mandata, no gospodarska situacija ne ide u prilog jačanju eura pa će u idućim mjesecima prevladavajući trend kretanja tečaja vjerojatno i dalje biti prema dolje.

Bilo kakvo pozitivno rješenje trgovinskog rata između SAD-a i Kine bi vjerojatno dovelo do privremenog porasta cijena dionica, no bez obzira na trgovinski sporazum, do usporavanja rasta ili čak recesije će prije ili kasnije neizbježno doći. Investitori na burama će krizu prepoznati prije nego bude vidljiva u statističkim podacima i počet će dionice i ostale rizične instrumente prodavati prije nego javnosti bude jasno da je recesija počela. U isto vrijeme tradicionalno dolazi do raste cijene zlata, koje je percipirano kao najsigurnija prijenosna imovina.

Za Admiral Markets:

Josip Kokanović, mag. oec.

Analitičar

