Treba vam novac? HNB na jednom mjestu objavljuje gdje ga možete dobiti i pod kojim uvjetima

Za one sretnike koji su kreditno sposobni, a i za one koji nisu, ali i dalje žive u nadi, Hrvatska narodna banka počela je objavljivati Informativnu listu ponude kredita potrošačima, piše Dnevnik.hr. Pojednostavljeno rečeno – ponude kredita svih banaka na jednome mjestu.

''Za građane to znači da sada na jednome mjestu lijepo vidjeti sve što banke nude. To je prvi put da je neka državna institucija takvo što objavila. Na portalu na kojem sam ja zaposlena klijenti to mogu usporediti još od 2009.'', rekla je Ivona Mijatović Dautović, direktorica portala za financijske proizvode i usluge.

Sve kreditne obveze klijenata sada su vidljive putem HROK-a, Hrvatskog registra obveza po kreditima, na temelju čega banka ocjenjuje kreditnu sposobnost klijenta koji je zatražio kredit. U kreditnom su izvješću podaci o prekoračenju po tekućem računu, krediti, kreditne kartice, dakle sve obveze, ali ne i imovina. Činjenica da je u Hrvatskoj sve veća potražnja za kreditima izvan sustava, u koje HROK nema uvid, govori sama za sebe.