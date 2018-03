Tko je Jerome Powell i zašto je važan za tečaj dolara?

Foto: Reuters

Prije mjesec dana došlo je do smjene na čelu najvažnije centralne banke na svijetu – američkih Federalnih rezervi. Predsjednik Trump nije htio ponuditi drugi mandat Janet Yellen, dosadašnjoj čelnici FED-a za koju je smatrao da samo radi ono što je Obama tražio od nje, nego je predložio svog čovjeka, bivšeg investicijskog bankara - Jeromea Powella.

Hoće li Powell slabiti dolar?

Trump je u više navrata javno izjavio da želi slabiji dolar, jer slabija valuta pozitivno djeluje na izvoz, industrijsku proizvodnju i otvaranje radnih mjesta. Budući da je mogao birati koga će predložiti za poziciju najmoćnijeg bankara u SAD-u, mnogi analitičari i mediji smatraju da Powell nije odabran slučajno te da će voditi monetarnu politiku kakvu bi Trump htio. No, iz Powellovih prošlotjednih javnih nastupa se dalo zaključiti da bi FED tijekom ove godine mogao četiri puta dizati kamatne stope, dok je većina analitičara i investitora na financijskim tržištima donedavno smatrala da će kamatne stope biti dignute samo 3 puta u 2018. godini. Brže dizanje kamatnih stopa u pravilu doprinosi jačanju valute, a to nije u skladu s Trumpovim željama.

Kako će reagirati Forex tržište?

Analitičari Admiral Marketsa smatraju da ne treba očekivati značajne promjene u monetarnoj politici Federalnih rezervi nakon imenovanja Powella na novu poziciju. Naime, manevarski prostor za djelovanje čelnika FED-a je vrlo uzak. O kamatnim stopama će i dalje odlučivati cijeli tim ljudi koji samostalno donosi odluke, a FED kao institucija oduvijek ostavlja dojam racionalnog postupanja bez obzira na želje američkih političara. Glavni cilj će i dalje biti postizanje stope inflacije od približno 2% uz istovremeno održavanje stope nezaposlenosti na što nižoj razini. Upravo zbog toga, sudionici na Forex valutnom tržištu nisu reagirali na promjenu na kormilu američke centralne banke, a tečaj dolara se nastavio kretati na temelju ostalih faktora.

Ostali važni faktori za tečaj USD

Gospodarska situacija u SAD-u je već godinama dobra, što dovodi do veće potrošnje, proizvodnje i otvaranja novih radnih mjesta i što bi trebalo biti dobro za tečaj valute. No zbog važnosti dolara za globalno gospodarstvo, situacija u ostatku svijeta također ima značajan utjecaj na kretanje tečaja američke valute. Budući da se gospodarska situacija u ostatku svijeta također poboljšava, mnoge druge centralne banke su počele najavljivati da će i one početi dizati kamatne stope.

Takve najave su u posljednjih godinu dana uzrokovale masovno prebacivanje kapitala iz USD u ostale valute, zbog čega je dolar oslabio. Budući da se gospodarski ciklusi i smjer monetarne politike centralnih banaka razvijenih zemalja ne mijenjaju preko noći, za očekivati je da će dolar još neko vrijeme slabiti u odnosu na euro, britansku funtu, japanski jen, australski dolar itd. No, želje Donalda Trumpa i potezi čovjeka kojeg je postavio na čelo FED-a neće imati presudnu ulogu u tome. Kada dođe do novog usporavanja gospodarskog rasta na globalnoj razini ili recesije, dolar će vrlo vjerojatno ponovno značajno ojačati, bez obzira na komentare Trump-a ili nekog budućeg američkog predsjednika.

