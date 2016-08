Tečaj dolara ojačao na svim svjetskim tržištima, hoće li kamatne stope rasti?

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Tečaj američke valute ojačao je protekloga tjedna na svjetskim deviznim tržištima prema jenu i švicarskom franku na najvišu razinu u protekla dva tjedna, a dobio je na vrijednosti i prema euru, nakon ocjene predsjednice američke središnje banke da poboljšanje stanja u najveće svjetskom gospodarstvu povećava izglede za ponovnim dizanjem kamatnih stopa.

Tečaj dolara porastao je prema jenu protekloga tjedna 1,72 posto, tako da se krajem tjedan njime trgovalo po 101,93 jena, što je njegova najviša razina u zadnja dva tejdna.

Dosegnuo je i najvišu razinu u dva tjedna prema švicarskom franku, završivši tjedan na 0,9788 franaka.

A budući da Europska središnja banka i dalje provodi mjere labave monetarne politike dok Fed izgleda razmatra drugo povećanje kamatnih stopa u zadnjih godinu dana, tečaj eura u takvim je uvjetima oslabio prema američkoj valuti 1,3 posto na 1,1190 dolara.

Većinu protekloga tjedna tečajevi najvažnijih svjetskih valuta kretali su se u uskom rasponu, u očekivanju govora predsjednice Feda Janet Yellen u petak na godišnjem simpoziju središnjih bankara u Jackson Holeu.

Investitori su se nadali jasnim smjernicama u vezi kamatnih stopa – hoće li one rasti ove godine?

Međutim, u svom govoru Yellen nije jasno dala do znanja da će kamatne stope odmah porasti, već je poručila da se američko gospodarstvo bliži ciljevima Feda, a to su puna zaposlenosti i cjenovna stabilnost te da podizanje kamatnih stopa treba biti postupno.

Stoga je tečaj dolara, u vrlo nervoznoj trgovini u petak na svjetskim tržištima, oslabio prema najvažnijim valutama.

Ipak, potom je ojačao, jer su trgovci ponovno procijenili Yelleničine izjave uzimajući u obzir i nešto kasnije izrečene poruke potpredjednika Feda Stanleya Fischera, koji je za CNBC izjavio da je i dalje aktualno povećanje kamatnih stopa do kraja godine.

"Općenito gledano, ne samo izjave Yellen nego svih Fedovih dužnosnika, čini se da će kamatne stope rasti. Jedini negativni rizik vidim u tome što je do kraja godine ostalo svega tri zasjedanja Feda, a vrijeme istječe. S obzirom na Fedovu povijest, teško je očekivati da će podignuti kamatne stope više od jednom u godini", smatra Minh Trang, trgovac devizama u Silicon Valley banci.

Fed je posljednji puta dignuo kamatne stope u prosincu lani, a to je učinio nakon 10 godina provođenja ultra-labave monetarne politike.

Očekivanja investitora od podizanja kamatnih stopa već u rujnu sada su ojačala, tako da 36 posto tržišnih sudionika očekuje taj potez na Fedovom zasjedanju idućega mjeseca, dok je još u srijedu to očekivalo njih 21 posto. Vjerojatnost od podizanja kamatnih stopa u prosincu, pak, sada je na 63,7 posto, s ranije zabilježenih 51,8 posto.