Svijet je na rubu globalne krize pa se postavlja pitanje jesu li financijska tržišta izgubila dodir s realnošću?

Foto: Reuters

Mnogi ekonomisti i analitičari koji prate globalnu gospodarsku situaciju još od prošlog ljeta upozoravaju da raste rizik globalne recesije i da kriza samo što nije stigla. Neki od argumenata za takvo stajalište su usporavanje gospodarskog rasta diljem svijeta, pad stope inflacije u najvažnijim svjetskim gospodarstvima, odgoda podizanja kamatnih stopa praktički svih najvažnijih centralnih banaka na svijetu te inverzija krivulje prinosa na američke obveznice koja je u prošlosti bila poprilično pouzdan signal da je recesija na pragu.

No ako se pogleda situacija na financijskim tržištima, gotovo da nema traga zabrinutosti.

Američke dionice su od početka godine porasle u prosjeku 16%, što se može zaključiti po porastu SP500 dioničkog indeksa. Taj indeks se trenutno nalazi samo 1% ispod rekordne razine dosegnute prije približno 6 mjeseci. Europske dionice također rastu, iako je Italija službeno u recesiji, a Brexit još nije riješen.

Cijena nafte, koja je dosta visoko korelirana s gospodarskom situacijom na globalnoj razini, također ne odaje da je svijet u problemima. BRENT nafta je od početka godine poskupila čak 25% i sada se nalazi na istoj razini kao i na početku 2018. godine, kada se je globalna gospodarska situacija bila odlična.

Tečajna lista je od početka godine neuobičajeno mirna, što je također znak da investitori i špekulanti nisu zabrinuti. Naime, euro je u odnosu na dolar samo jedan posto slabiji, dok je funta čak uspjela ojačati 3%. Valute koje tradicionalno slabe u lošim vremenima (npr. australski i kanadski dolar) su na istoj razini kao i početkom godine, dok su valute koje inače jačaju u krizama (švicarski franak i japanski jen) trenutno slabije nego početkom godine. Dakle, ako je suditi po Forex tržištu, situacija je odlična.

Zlato, kao najsigurnije utočište za kapital u nesigurnim vremenima, također se smirilo. Naime, cijena ovog metala je od prošlog ljeta do veljače porasla 14%, no od tad polagano pada i sada se nalazi na istoj razini na kojoj je bilo početkom godine.

Postavlja se pitanje zašto investitori na svim spomenutim tržištima uopće nisu zabrinuti? Moguća su samo dva odgovora:

gospodarska situacija je bolja nego ekonomisti i analitičari smatraju;

investitori su izgubili dodir s realnošću.

Analitičari Admiral Marketsa smatraju da je istina bliža drugom odgovoru. Možda je pretjerano reći da su investitori izgubili dodir s realnošću, no definitivno su previše optimistični. Naime, osim što su nominalno američke dionice praktični na rekordno visokoj vrijednosti, ako se usporedi ukupna vrijednost svih dionica na američkim burzama s američkim BDP-om, dolazi se do zaključa da i po tom mjerilu dionice nikad nisu bile skuplje. Nadalje, rast dionica u posljednjih deset godina je bio najduži u povijesti i postotno drugi najveći u povijesti. Iz sadašnje perspektive nije realno očekivati da dionice mogu značajnije porasti prije iduće velike korekcije, koja će nužno prije ili kasnije doći. Budući da je kretanje na svim financijskim tržištima povezano, onog trena kada počne pad američkih dionica, vjerojatno će i ostali rizični instrumenti početi gubiti na vrijednosti, dok će „risk off“ instrumenti poput japanskog jena i zlata početi dobivati na vrijednosti.

Pitanje svih pitanja je kada će investitori shvatiti da situacija nije rekordno dobra i da dionice ne bi trebale biti tako visoko? Nažalost, to je nemoguće precizno predvidjeti jer financijska tržišta su kratkoročno vrlo neefikasna, no ako se gospodarska situacija nastavi pogoršavati u idućim mjesecima, raste rizik nastanka panike i velikih promjena vrijednosti na burzama.

Za Admiral Markets:

Josip Kokanović, mag. oec.

Analitičar

