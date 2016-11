Svi žele tamo živjeti: Ova zemlja je novi hit među bogatašima

Foto: Thinkstock

Novi Zeland je proteklih nekoliko godina postao destinacija koju za svoj dom najrađe biraju najbogatiji ljudi svijeta, piše američki Bloomberg.

Udaljen „svega“ jedan dan leta od svjetskih prijestolnica Novi Zeland pruža mir i sigurnost bez konkurencije na svijetu, trdi Michael Nock, multimilijunaš iz Hong Konga i osnivač investicijskog fonda ''Doric Capital Corp''.

Čini se da je udaljenost od ostatka svijeta, koja je godinama bila jedan od najvećih problema Novog Zelanda, konačno krenula raditi u korist ove otočne kraljevine. Na Novom Zelandu su čini se svi – od ruskog magnata Aleksandra Abramova, preko bezbrojne vojske američkih investitora, IT bogataša pa do poznatog režisera Jamesa Camerona koji se u Novi Zeland zaljubio tijekom snimanja trilogije „Gospodar prstenova“. I najbogatiji Kinez na svijetu Jack Ma, vlasnik giganta u elektronskoj trgovini „Alibabe“, mogao bi uskoro postati Kivi, kako se u žargonu nazivaju stanovnici otoka i to po ptici koja je zaštitni znak ove države.

Da Ma nije jedini koji želi postati Kivi svjedoči i preko 10000 zahtjeva za preseljenje koji su imigracijskim vlastima Novog Zelanda uputili građani Velike Britanije nakon referenduma o Brexitu, prenosi N1.

Koliki je interes za Novi Zeland velik, svjedoči i činjenica da su cijene nekretnina na otocima samo u u posljednjih godinu dana porasle za gotovo 13 posto, a da su duplo veće nego što su bile 2007. godine.



Na rast cijena nekretnina utječe i sve veći broj Novozelanđana koji se nakon karijera u svijetu odlučuju da svoje obitelji zasnuju kod kuće, gdje je kako kažu sigurnije.