Sutra moguća nagla promjena tečaja dolara

Kao što je poznato, sutra (08.studenog) održavaju se američki predsjednički izbori. Budući da su SAD najjača gospodarska i vojna sila na svijetu, a razlika u profilu i političkim programima između vodećih kandidata je velika, rezultat bi mogao imati dalekosežne gospodarske i političke posljedice. Zbog toga, investitori na financijskim tržištima su već postali neuobičajeno aktivni, a u izbornoj noći bi moglo doći do značajnih pomaka tečaja valuta i vrijednosti dionica.

Od početka predsjedničke utrke, Clinton je u anketama bila u uvjerljivom vodstvu, no usprkos ekscentričnim nastupima, Trump je postepeno smanjivao zaostatak, a prošlog tjedna je čak u nekim anketama prešao u vodstvo. Budući da dio investitora na financijskim tržištima smatra da bi Trumpovi radikalni stavovi predstavljali prijetnju gospodarskom rastu SAD-a, odmah nakon objave vijesti o vodstvu u anketama došlo je do slabljena dolara od nekoliko posto u odnosu na većinu ostalih svjetskih valuta i do pada cijena dionica.

Kasno sinoć, američki FBI je objavio da ponovno pokrenuta istraga o neovlaštenom slanju povjerljivih emailova s privatnog servera neće dovesti do podizanja optužnica protiv Clinton, na što su tržišta također reagirala. Ovog puta je došlo do jačanja dolara i rasta cijena dionica što je vrlo jasan znak što se može očekivati u noći s utorka na srijedu kada počnu pristizati rezultati izbora iz pojedinih američkih saveznih država.

Scenarij 1: Pobjeda Hillary Clinton

S obzirom na tržišna kretanja posljednih desetak dana, može se očekivati da bi pobjeda Clinton pozitivno utjecala na vrijednost dolara i cijene dionica, a negativno na cijenu zlata. No budući da investitori njenu pobjedu percipiraju vrlo izglednom, ovaj scenarij je velikim dijelom već ukalkuliran u trenutne cijene. To znači da ako Clinton pobjedi, američki dolar bi idućih dana u odnosu na ostale valute ojačao vjerojatno ne više od 1-2%, vrijednost dioničkih indeksa bi vjerojatno porasla nekoliko posto, dok bi cijena zlata pala nekoliko posto.

Scenarij 2: Pobjeda Donalda Trumpa

Budući da Trump nije favorit, njegova pobjeda bi bila iznenađenje, te bi reakcija financijskih tržišta u ovom scenariju bila mnogo jača. Ponašanje investitora posljednjih dana ukazuju na to da bi u slučaju Trumpove pobjede investitori kapital prebacivali van SAD-a. To bi uzrokovalo kratkoročno slabljenje američke valute u odnosu na većinu ostalih najtrgovanijih svjetskih valuta od možda čak 3-4% u danima nakon izbora, te nagli pad cijena dionica i rast cijene zlata.

Mišljenje analitičara

Analitičari Admiral Marketsa smatraju da je pobjeda Hillary Clinton mnogo izglednija nego pobjeda Donalda Trumpa te da se u izbornoj noći i danima nakon izbora mogu očekivati pomaci opisani u prvom scenariju. Bez obzira na pobjednika, tržišta će se u roku nekoliko dana smiriti, a sudeći po američkim predsjedničkim izborima održavanim u posljednjih nekoliko desetljeća, ne treba očekivati značajniju promjenu dosadašnjih trendova na tržištu.