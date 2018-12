Strah od recesije: Burze zaronile na najniže razine u dvije godine

Foto: Getty Images

Financijska imovina poput dionica i valuta našla se u srijedu pod pritiskom zbog signala s tržišta obveznica koji ukazuju da je recesija “pred vratima”.



Prinos na 10-godišnje američke državne obveznice zaronio je na 2,94 posto, najnižu razinu od polovice rujna, pa se razlika između prinosa na 10-godišnje i dvogodišnje obveznice smanjila na najnižu razinu u više od 10 godina.



Iznimke 1966. i 1998.



Inverzija krivulje prinosa – veći prinosi na kratkoročne nego na dugoročne obveznice – u pravilu je u posljednjih pola stoljeća prethodila recesiji. Dio krivulje već je u inverziji, pa su tako već drugi dan prinosi na dvogodišnje i trogodišnje obveznice veći nego na petogodišnje. Prema podacima američke središnje banke (Fed), inverzija krivulje prinosa najavila je sedam posljednjih recesija u Sjedinjenim Američkim Državama. No, to nije i potpuno pouzdan pokazatelj jer ta inverzija 1966. i 1998. godine nije prethodila recesiji. K tome, dio analitičara upozorava kako je upitno koliko taj pokazatelj može biti pouzdan u uvjetima trenutnih monetarnih poticaja najvećih središnjih banaka, nezabilježenih u modernoj povijesti po opsegu.



– U inicijalnoj fazi inverzije krivulje prinosa ulagače zabrinjava pitanje slijedi li recesija. Stoga reagiraju agresivnije na loše nego na dobre vijesti. Mislim da bi dolar mogao biti u fazi korekcije u okruženju inverzije krivulje prinosa – kaže Masafumi Yamamoto, strateg u tvrtki Mizuho Securities. Američki je dolar u srijedu oslabio prema euru za 0,1 posto na 1,1357 dolara, no znatno veći udar pretrpjela su dionička tržišta.



Pažljivo pratiti rizike



Nakon što je u utorak Wall Street potonuo više od tri posto, negativni sentiment prelio se i na europska tržišta, pa su najvažnije burze zaronile na najniže razine u dvije godine.



Iako dio analitičara očekuje da će Fed iduće godine usporiti povećanje kamata, John Williams, predsjednik ogranka Feda u New Yorku, izjavio je da bi trebalo očekivati povećanje kamata središnje banke još otprilike godinu dana i pažljivo pratiti rizike na koje ukazuju financijska tržišta.