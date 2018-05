Što se trenutno događa na globalnim financijskim tržištima?

Foto: Thinkstock

Počinje novi radni tjedan na svjetskim financijskim tržištima, a to znači da će ponovno stotine milijardi dolara kolati između različitih financijskih instrumenata i tržišta. U nastavku pročitajte što se trenutno događa na pojedinim tržištima.

Dionice

Američke dionice još uvijek nisu uspjele doći na razinu na kojoj su bile početkom godine, što se vidi po kretanju SP500 indeksa, koji mjeri kretanje dionica 500 velikih američkih kompanija. Vrijednost indeksa u trenutku pisanja teksta na platformama Admiral Marketsa iznosi 2727,45 bodova, što je 3,5% ispod razine s početka godine. Dionica Facebooka je iznimka. Uspjela se oporaviti od naglog pada nastalog zbog skandala s curenjem privatnih podataka korisnika, zbog kojeg je Mark Zuckerberg morao svjedočiti i pred američkim kongresom i Europskim parlamentom. Cijena joj je u posljednja dva mjeseca porasla 23% i trenutno iznosi 184,82 USD, što je približno ista razina na kojoj se nalazila na kraju prošle godine.

Europske dionice su posljednjih tjedana u prosjeku rasle brže od američkih, a razlog je naglo slabljenje eura. Izvoz iz Europe se sada više isplati nego prije mjesec dana, a uvoz je skuplji. To znači da bi prihodi europskih kompanija trebali u idućim mjesecima rasti, na temelju čega investitori masovno ulažu u njihove dionice.

Valute na Forex tržištu

Na valutnom tržištu je došlo do neuobičajenog vala jačanja američkog dolara, koje još uvijek traje. Razlog je rast kamatnih stopa na obveznice u SAD-u, što znači da je trenutno isplativije kapital držati u dolarima nego u eurima, britanskim funtama i ostalim valutama. Osim toga, došlo je do najvećeg vala jačanja švicarskog franka u posljednje dvije godine. Franak je ojačao 3,5% u samo dva tjedna, a razlog je politička kriza u Italiji. No, Forex tržište je u oba slučaja vjerojatno pretjeralo. U Italiji tradicionalno stalno postoje problemi oko sastavljanja vlade, a kamatne stope će uskoro početi rasti i u ostalim zemljama, na temelju čega se dolar vratiti trendu slabljenja.

Plemeniti metali

Jedan od pokazatelja da globalnom gospodarstvu ne prijete veliki problemi je cijena zlata. Naime, zlato je najbolje utočište za kapital u nesigurnim vremenima, a posljednja dva mjeseca cijena mu pada. Jedan od razloga pada je jačanje dolara, a drugi je vjerojatno generalni optimizam na tržištu zbog podizanja kamatnih stopa.

Nafta

Cijena crnog zlata je napokon počela padati nakon silovitog rasta posljednjih mjeseci. Naime, cijena BRENT nafte je od početka godine porasla s 67 na gotovo 81 USD po barelu, a razloga za rast je bilo više. Prvi je otvoreno zagovaranje rasta cijene od strane OPEC-a, kojem je u interesu da je cijena što viša. Drugi razlog je optimizam centralnih banaka po pitanju gospodarskog rasta u idućim godinama, a treći je ponovno uvođenje sankcija Iranu, zbog čega su se neki investitori uplašili da će doći do nestašice nafte na tržištu. Ali cijena je očito previše porasla, jer 80 USD po barelu je dvostruko više od razine na kojoj je nafta bila prije samo dvije godine. Posljednja tri radna dana cijena nafte naglo pada i u trenutku pisanja teksta iznosi 75$ po barelu. Nakon privremenog predaha, za očekivati je nastavak pada cijene prema razini od 70 dolara po barelu.

Kriptovalute

Interes za ulaganje u kriptovalute u zadnje vrijeme pada. Potencijalni investitori su očito shvatili da je upotrebljivost ovakvog oblika digitalnog novca još uvijek poprilično niska i da nije realno očekivati nastavak eksponencijalnog rasta cijene. 55% profesionalnih investitora na Wall Streetu trenutno ima otvorene prodajne pozicije na Bitcoinu, što znači da su uvjereni da će cijena nastaviti padati. U trenutku pisanja teksta, cijena Bitcoina na platformama Admiral Marketsa iznosi 7181 USD, što je čak 60% ispod razine od 19.500 USD, koju je ova kriptovaluta dosegnula krajem prošle godine.