U nesigurnim vremenima dvije stvari će dobivati na vrijednosti

Foto: Getty Images

U četvrtak je objavljen podatak o rastu američkog BDP-a u četvrtom kvartalu 2018. po kojem je američko gospodarstvo naraslo 2,6% u odnosu na prethodno razdoblje. Budući da je kvartal prije američki BDP porastao 3,4%, može se zaključiti da se gospodarski rast u toj zemlji usporava. U takvim situacijama investitori i špekulanti na financijskim tržištima prodaju “rizičnu” financijsku imovinu poput dionica i dioničkih investicijskih fondova te kapital prebacuju u sigurna utočišta, npr. zlato.

No ovog puta je došlo do suprotne reakcije. Odmah nakon objave vijesti investitori su počeli kupovati dionice, što je dovelo do nastavka rastućeg trenda koji traje od početka godine. U isto vrijeme je došlo do rasprodaje zlata, kojem je cijena trenutno 2,5% ispod razine od četvrtka prijepodne.

Zbog čega su investitori reagirali neočekivano?

Posljednjih mjeseci su iz najvažnijih gospodarstava stizale loše vijesti. Njemački i britanski BDP su rasli sporije od očekivanja, a Italija je čak pala u recesiju. U isto vrijeme kineski gospodarski rast se usporio na praktički najnižu razinu u posljednjih nekoliko godina, dok je stopa inflacije u SAD-u i Japanu ponovno počela padati, što može ukazivati na usporavanje gospodarske aktivnosti. U isto vrijeme investitori su zabrinuti i zbog političke nestabilnosti, ponajviše zbog Brexita i trgovinskog rata SAD-a i Kine. Zbog toga su postali previše pesimistični. Naime, očekivali su rast američkog BDP-a od samo 2,2%, a takvoj procjeni su prilagodili i svoje portfelje. Podatak o rastu BDP-a od 2,6% je bio manje loš od očekivanog, stoga je, pomalo paradoksalno, bio pozitivno iznenađenje, a to je dovelo do optimistične reakcije na tržištima.

Kakva kretanja na burzama očekivati u bliskoj budućnosti?

Globalnu gospodarsku situaciju ne treba promatrati kroz prizmu jednog podatka, pogotovo ne podatka koji pokazuje što se događalo prije nekoliko mjeseci. Naime, investitori na financijskim tržištima profit ostvaruju na temelju kretanja cijena u budućnosti, a ne prošlosti. Ako se u obzir uzmu i drugi ekonomski indikatori i podaci iz drugih važnih zemalja, trendovi su negativni. Pogoršavanje situacije u ostatku svijeta će se kad-tad negativno odraziti i na američko gospodarstvo. Investitori će tad shvatiti da dionice ne bi trebale biti praktički na rekordno visokim razinama i počet će ih prodavati. U istom trenutku će, kako to obično biva, obveznice i zlato dobivati na vrijednosti jer će biti percipirano kao sigurno utočiste u takvim burnim vremenima.

Isto će se dogoditi i sa srebrom, koje bi zbog manjeg tržišta u postotku moglo porasti i više od zlata. Kada su u pitanju valute, u posljednjoj recesiji je došlo do slabljenja eura, kanadskog, australskog i novozelandskog dolara te do jačanja švicarskog franka, američkog dolara i japanskog jena. Za očekivati je da će se isti trendovi ponoviti i u nadolazećoj krizi.

Tijekom ovog tjedna biti će nekoliko važnih ekonomskih objava koje bi mogle razjasniti trenutnu situaciju, tj. pokazati da je podatak o američkom BDP-u bio pozitivna anomalija nakon kojeg dolazi do vraćanja u normalu. Radi se o odluci o kamatnim stopama i smjeru monetarne politike u eurozoni, koju u četvrtak donosi Europska centralna banka te o objavi podatka o broju novih radnih mjesta i stopi nezaposlenosti u SAD-u tijekom veljače. Konferencija za medije ECB-a će se održati u četvrtak u 14:30h, dok će podatak o situaciju na američkom tržištu rada biti objavljen u petak u 14:30h po našem vremenu. U to vrijeme su izgledni značajni pomaci cijena dionica, nafte i plemenitih metala, kao i tečaja najvažnijih valuta na svijetu.