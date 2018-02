Sajam f.re.e u Münchenu: Bavarcima i dalje Hrvatska omiljena destinacija

Foto: press

Hrvatska turistička zajednica i ove godine nastupa na važnom turističkom sajmu f.re.e, koji se održava u Münchenu do 25. veljače. Riječ je o sajmu za široku publiku kojeg obiđe preko 110.000 posjetitelja, a hrvatski je štand obišao i direktor Glavnog ureda HTZ-a Kristjan Staničić, koji se susreo s važnim partnerima na njemačkom tržištu, odnosno s predstavnicima brojnih turoperatora i agencija kao što su TUI, I.D. Riva Tours, Holiday Check, kroati.de, itd.

Direktor Staničić poručio je kako tržište Njemačke predstavlja jedno od najvažnijih emitivnih tržišta za hrvatski turizam. „Hrvatska turistička zajednica provodi niz promotivnih aktivnosti na najvažnijim emitivnim tržištima, a zbog važnosti njemačkih gostiju, najviše sredstava predviđenih za marketinške aktivnosti ulažemo upravo na ovo tržište. S obzirom na jedan od naših ključnih strateških ciljeva, a to je pozicioniranje Hrvatske kao kvalitetne cjelogodišnje turističke destinacije, vrlo nam je važan i segment avioprijevoza i dostupnosti hrvatskih destinacija. Veseli nas izuzetno dobra povezanost ključnih hrvatskih i njemačkih gradova tijekom cijele godine, a posebice velik broj aktivnih avioprijevoznika poput easyJeta, Lufthanse, Eurowingsa, Ryanaira ili Condora“, izjavio je direktor Staničić.

„Najbolja potvrda stabilnosti i popularnosti Hrvatske na ovom tržištu je rast noćenja njemačkih turista od preko 15 posto u 2017. godini dok ove godine očekujemo dodatni rast i to od 5 posto. Drago mi je što sve veći broj gostiju iz Njemačke posjećuje Hrvatsku na razini čitave godine pa su nam njemački gosti najbrojniji i izvan ljetnih mjeseci i to na kontinentu. Rezultat toga je i svrstavanje Slavonije u prodajne kataloge agencija, čime je ovaj dio Hrvatske po prvi puta postao sastavnim dijelom ponude, a njemački ljubitelji biciklističkih tura već su rezervirali svoje aranžmane i to za jesen" zaključio je direktor Staničić.

Dodajemo kako na sajmu f.re.e, osim Hrvatske turističke zajednice, svoju ponudu predstavlja ukupno 17 suizlagača, a među kojima su: TZ Grada Zagreba, TZ Šibensko-kninske županije, TZ Splitsko-dalmatinske županije, TZO Baška Voda, Jadrolinija, Novasol, Kamp Šimuni, Valalta, Hadria, Mon Perin, Solaris, Arena Hospitality Group, Jadranka kampovi, Aminess (Laguna Novigrad), Zaton/Turisthotel Zadar, Camping the best of Dalmatia, Hoteli Njivice te Istarski dvori.

Pozitivne trendove na njemačkom tržištu potvrđuje i Selimir Ognejnović iz I.D. Riva Toursa, najvećeg njemačkog turoperatora specijaliziranog za putovanja u Hrvatsku. „Iznimno sam zadovoljan stanjem bukinga, koji je ove godine krenuo puno ranije. U ovome trenutku bilježimo porast od oko 8 posto, dok pojedini specijalizirani programi, poput programa koji uključuje putovanje brodovima, bilježi porast bukinga od čak 20 posto. Također, u ovom trenutku ostvarujemo 50 do 60 posto bukinga, no kako je dio prodaje aranžmana tek pred nama, moramo i dalje biti tržišno i promotivno vrlo aktivni kako bi zadržali ovaj dobar rezultat“, poručio je Ognjenović.

Tržište Njemačke jedno je od najvažnijih emitivnih tržišta za hrvatski turizam s kojega se ostvaruje najveći turistički promet. Prema podacima sustava eVisitor, tijekom protekle godine Hrvatsku je posjetilo 2,7 milijuna gostiju iz Njemačke (+15 posto) koji su ostvarili 20,7 milijuna noćenja (+14 posto), što u ukupno ostvarenim noćenjima predstavlja udio od visokih 20 posto. Njemački turisti su najvećim dijelom boravili u objektima u domaćinstvu (37 posto), a zatim slijede kampovi (32 posto) te hoteli (19 posto). Od destinacija su najviše boravili u Rovinju, Poreču i Medulinu.

Pozitivne trendove na ovom važnom tržištu potvrđuju i rezultati istraživanja TOMAS Ljeto 2017., a prema kojima su gosti iz Njemačke u Hrvatskoj u prosjeku trošili 75 eura dnevno, što predstavlja povećanje od 13 eura u odnosu na prethodno provedeno istraživanje iz 2014. godine. Vesele i podaci prema kojima su glavni motivi dolaska njemačkih turista, osim „sunca i mora“, proizvodi poput gastronomije, prirodnih ljepota te novih iskustava i doživljaja.