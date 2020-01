Prošla godina označila preokret: Prodaja porasla po prvi put od 2011. godine

Foto: Getty Images

Prodaja pametnih mobitela i tableta gotovo je cijelo desetljeće držala primat nad prodajom osobnih računala ili skraćeno PC-a. No, to se u 2019. godini, po prvi put od 2011. godine, promijenilo tvrdi IDC, da bi to onda potvrdio i Gartner. Podataka za Hrvatsku nema s obzirom na to da IDC više ne posluje izravno odavde. Gartner te podatke za lokalno tržište nije objavljivao.

Prema podacima IDC-a prodaja stolnih računala, laptopa i radnih stanica, znači svih vrsta računala koja se ubrajaju u PC-e, lani je porasla 2,7 posto. IDC je naveo da je u četvrtom tromjesečju prošle godine zabilježio rast od 4,8 posto na 71,8 milijuna komada. To je ujedno i najveća isporučena količina računala u posljednje četiri godine.

Ryan Reith, potpredsjednik IDC-a za Worldwide Mobile Device Tracker kaže da je prošla godina bila divlja za PC-e.

"Vidjeli smo impresivan rast tržišta što je dovelo do prekida negativnog trenda, smanjivanja tržišta prodaje PC-a sedam uzastopnih godina te unatoč izazovima, kao i potražnji za mobilnim računarstvom, jasno je da i dalje postoji potražnja za PC-ima", kaže Reith.

Dodaje da su zabilježili rast tri od četiri tromjesečja u prošloj godini. Iako se očekivalo da će potražnju za PC-ima voditi igrači, koji traže mnogo jača računala pa zaobilaze laptope, tablete i mobitele, na promjenu je najviše utjecao poslovni sektor, i to zbog Microsofta. Najveća softverska kompanija na svijetu poticala je lani biznise da pređu sa starijih verzija Windowsa, posebno sedmice, na Windows 10. Microsoft je usto najavio da će od siječnja 2020. ukinuti podršku za Windowse 7. Od ovog su poslovnog poteza najviše profitirali Lenovo, HP i Dell.

U regiji Europe, Bliskog istoka i Afrike (EMEA) tradicionalno PC tržište također je raslo, posebno u segmentu stolnih računala i prijenosnika. Probleme s isporukama Intelovih procesora iskoristio je AMD tako da se zadržao rast.

U IDC-u smatraju da ima prostora za nastavak pozitivnih trendova zbog 5G-a, prijenosnika s preklopnim ekranima, kao i zbog snažnih igraćih PC-a, ali navode da će trebati vremena dok se potražnja za njima snažnije odrazi na prodaju.

Gartner, koji u PC-e ne računa Chromebookove, odnosno prijenosnike s Googleovim OS-om koji je sličan Androidu, također je potvrdio rast u 2019. godini u isporukama PC-a. Prema Gartneru, riječ je o rastu od 0,6 posto na razini godine na 261 milijun komada i 2,3 posto u četvrtom tromjesečju 2019. godine. Kao i kod IDC-a, i Gartner navodi da je ovo nezabilježeno od 2011. godine.