Priprema li OPEC novi nagli porast cijene nafte?

Foto: Thinkstock

Prošlog tjedna održan je vanredni sastanak predstavnika zemalja OPEC-a koji bi mogao imati dalekosežne posljedice za cijenu nafte i gospodarsku situaciju na globalnoj razini. Naime, po prvi put nakon 2008. godine dogovoreno je smanjivanje proizvodnje s ciljem podizanja cijene crnog zlata.

Odmah nakon objave odluke, cijena nafte porasla je više od 5%, a u idućim danima nastavila je rasti. U trenutku pisanja analize, na platformama Admiral Marketsa cijena barela BRENT nafte iznosi 50,17$, što je čak 82% više od najniže cijene dosegnute u siječnju ove godine.

Zemlje OPEC-a trenutno proizvode 33,24 milijuna barela nafte dnevno, a plan je proizvodnju smanjiti za približno 700 tisuća barela. Koliko će pojedina zemlja smanjiti proizvodnju, bit će odlučeno na idućem redovnom sastanku koji će se održati u 11. mjesecu.

Do dogovora je došlo nakon što je Saudijska Arabija napokon shvatila da od politike koju je vodila zadnjih nekoliko godina ima više štete nego koristi. Naime, prije dvije godine Saudijci su u dogovoru s ostalim zaljevskim zemljama preglasali Iran i Venezuelu te odlučili povećavati razinu proizvodnje s ciljem rušenja cijene nafte. Takvom politikom htjeli su uništiti proizvodnju nafte u ostalim dijelovima svijeta te povećati vlastiti tržišni udio koji već desetljećima pada.

Međutim, nije sve išlo po planu. Naftne kompanije u SAD-u, Kanadi i nekim drugim zemljama su se ispostavile mnogo izdržljivijim nego što su Arapi očekivali. Broj bušotina se smanjio, mnogi projekti su otkazani, ali proizvodnja je samo neznatno pala, što znači da se tržišni udio Saudijske Arabije i drugih arapskih zemalja nije značajno povećao. U isto vrijeme, zbog iznimno niske cijene nafte, prihodi zemalja OPEC-a naglo su pali. Iz javno dostupnih izvora vidi se da su devizne rezerve Saudijske Arabije od 2014. godine do danas pale s približno 730 milijardi na 590 milijardi američkih dolara. Osim toga, saudijsko ministarstvo financija je sredinom ove godine počelo pripreme i dogovore s bankama o prvom izdavanju obveznica u povijesti Kraljevstva, kako bi popunilo rupe u sve manjem budžetu. Slični problemi su se pojavili i u ostalim zemljama koje su davale podršku Saudijskoj Arabiji na sastancima naftnog kartela.

Sada je voda očito došla do grla i dolazi do promjene politike OPEC-a koji će vjerojatno proizvodnju spuštati dok cijena ne poraste na značajno višu razinu od sadašnje.

Analitičari Admiral Marketsa smatraju da će sa sadašnjih 50$ po barelu cijena nastaviti rasti. Na temelju odluke OPEC-a, do kraja godine moguć je porast od dodatnih 10-20%, tj. na cijenu od 55 do 60$ po barelu. Ukoliko bi u istom periodu došlo do pozitivnih gospodarskih iznenađenja u najvažnijim svjetskim gospodarstvima, porast bi mogao biti još i veći. Naime, s većim rastom BDP-a, inflacije, zaposlenosti u pojedinom gospodarstu najčešće dolazi i do rasta potražnje za naftom, pa na temelju takvih vijesti investitori se odmah odlučuju na kupnju financijskih ugovora vezanih za naftu, čime joj dižu cijenu.