Pad funte za više od 6% u samo nekoliko minuta?

Foto: Thinkstock

U noći s četvrtka na petak na valutnom tržištu je došlo do neuobičajenog događaja. U samo nekoliko minuta tečaj britanske funte kod većine financijskih institucija pao je 6% u odnosu na većinu ostalih najtrgovanijih valuta, a kod nekih je pad bio još i veći.

Prema nekim izvorima, vijest koja je potaknula rasprodaju funte bila je izjava francuskog predsjednika Hollandea da po pitanju Brexita treba zauzeti čvrst stav prema Ujedinjenom Kraljevstvu. Dio sudionika na financijskim tržištima je na temelju ove vijesti očito zaključio da Britanci neće dobiti sve povlastice koje bi htjeli nakon izlaska iz EU, što bi bilo loše za britansko gospodarstvo. Zbog toga, u noći s četvrtka na petak, došlo je do prodaje veće količine funte nego je to uobičajeno u periodu kada su otvorena azijska financijska tržišta. Rasprodaja funte je uzrokovala lančanu reakciju i automatsku prodaju još veće količine britanske valute, a to je uzrokovalo dodatan pad.

Naime, većina investitora na financijskim tržištima, s ciljem smanjivanja rizika, odmah pri kupnji pojedine valute određuje razinu na kojoj će je prodati ukoliko se ispostavi da je procjena kretanja bila pogrešna. Kako je tečaj funte sve više padao, dolazilo je do automatske aktivacije sve većeg broja prodajnih naloga, koji su dodatno rušili tečaj.

Sve je trajalo samo nekoliko minuta. Odmah nakon što su investitori na tržištu vidjeli da je funta bez konkretnog razloga odjednom postala nekoliko posto jeftinija, počeli su je masovno kupovati te tečaj skoro vratili na početnu razinu. Pri tome su u idućih nekoliko minuta ostvarili značajan neočekivani profit.

Ovakvi događaji se relativno često događaju. U posljednjih nekoliko godina nešto slično se dogodilo s tečajem švicarskog franka, ruskog rublja pa čak i s cijenom nafte koja je nakon pada od preko 70% počela naglo rasti i vraćati se prema razumnoj razini.

Analitičari Admiral Marketsa smatraju da slični događaji kontunuirano pružaju prilike za ostvarivanje profita. Naime, financijska tržišta u kratkom roku često nisu racionalna, tj. cijene financijskih instrumenata često postanu podcijenjene ili precijenjene, nakon čega se u pravilu relativno brzo vraćaju prema fer razini. Većina uspješnih strategija investiranja temelji se upravo na ulaganju u situaciji kada investitor procijeni da je reakcija tržišta bila pretjerana i da je cijena privremeno nerealno niska ili visoka.

Kada je u pitanju britanska funta, analitičari Admiral Marketsa smatraju da je s zadnjim padom funta postala podcijenjena. Iako postoji nesigurnost po pitanju Brexita, negativne posljedice napuštanja EU teško mogu opravdati tečaj funte najniži u posljednjih 30 godina. Dio investitora koji su prodavali funtu zadnjih mjeseci će u jednom trenutku zaključiti da daljni pad nije izgledan, te će početi ponovno kupovati bitansku valutu. Nakon toga će funta vjerojatno mjesecima postepeno jačati.