I dalje najbolja investicija, u sljedećih 30 godina doći će do promjene temeljnog načela ponude i potražnje

Foto: Getty Images

U sljedećih 30 godina doći će do promjene temeljnog načela ponude i potražnje u korist zlata. Cijene zlata će dodatno porasti i iznositi preko 25.000 dolara za uncu do 2049. godine. Ovo su predviđanja Pierra Lassondea, predsjednika trgovačkog društva Franco-Nevada, koja je iznio u nedavnoj internetskoj emisiji, gdje se pridružio Franku Holmesu, izvršnom direktoru tvrtke U.S. Global Investors.

Kako piše portal srebrozlato.com, u kraćem vremenskom okviru, cijene zlata u narednih pet godina mogu dostići između 2.500 i 10.000 dolara za uncu. Ako se povijesni omjeri kapitala i zlata primijene na trenutnu razinu, kao što je to bilo u povijesti, omjer Dow Jonesa prema zlatu dostigao je jedan prema jedan u vrijeme maksimalnih cijena zlata.

“Godine 1999. DOW omjer je bio na 44:1 (trebalo je 44 unce zlata po cijeni od cca 250 dolara da se kupi DOW). Dvanaest godina kasnije 2011., kada je zlato bilo preko 1900 USD, omjer je pao na 6:1. Danas je na 22 prema jedan. Dakle, gledam na sljedećih pet godina i omjer bi mogao biti bilo gdje od dva do sedam. Ako je sada 22 prema jedan, gdje bi bio omjer jedan prema jedan? Danas je to 25.000 do 27.000 dolara. Gdje bi bilo dva prema jedan? Pa, to je 12.500 dolara. A gdje bi bilo pet prema jedan? Odgovor je 5.000 dolara“ kazao je. “Ti brojevi nisu tako suludi“, dodao je.