Očekuje nas buran tjedan na globalnim financijskim tržištima

Foto: Getty Images

Iako će srijeda biti neradni dan na američkom tržištu dionica u čast nedavno preminulog bivšeg američkog predsjednika Georgea Busha starijeg, ovaj tjedan bi trebao donijeti mnogo akcije na financijskim tržištima. Naime, osim najavljenih ekonomskih događaja koji tradicionalno uzrokuju značajnije pomake na burzama, investitori će raditi transakcije i na temelju novonastalih razvoja događaja po pitanju trgovinskog rata između SAD-a i Kine te Brexita.

Trgovinski rat

Američki predsjednik Trump i kineski predsjednik Xi Jinping su dogovorili primirje u trgovinskom ratu koji traje od dolaska Trumpa na vlast. U iduća tri mjeseca neće biti novih carina, a u međuvremenu će se pokušati dogovoriti trajno rješenje nastale krize. Iako se radi o malom koraku u pozitivnom smjeru, investitori su odahnuli i počeli su kupovati kineski yuan (koji je ojačao 1%) i američke dionice (koje su u trenutnu pisanja teksta u prosjeku 1,5% iznad razine od petka). Osim spomenute vijesti, na daljnji rast dionica i slabljenje dolara tijekom tjedna bi mogla utjecati još dva događaja.

U srijedu će Jerome Powell, predsjednik vijeća guvernera Federalnih rezervi, predati redoviti izvještaj američkom Kongresu u kojem bi mogao dodatno potvrditi stav o tome da su kamatne stope skoro dosegnule neutralnu razinu. Naime, Powell je prije nekoliko mjeseci izjavio da su referentne kamatne stope daleko ispod neutralnih, iz čega se moglo zaključiti da će ih FED i dalje dizati relativno brzim tempom. Iz nove izjave se može zaključiti da će tempo podizanja biti ipak nešto sporiji, a to bi moglo dovesti i do slabljenja dolara sa sadašnje relativno visoke razine.

U petak će biti objavljeni podaci s američkog tržišta rada. Očekuje se da će službeni podaci potvrditi da je tijekom studenog otvoreno 200 tisuća novih radnih mjesta i da stopa nezaposlenosti iznosi 3,7%. Ako podaci budu barem za nijansu lošiji od prognoza, dolar bi mogao nastaviti trend slabljenja, potaknut viješću o primirju u trgovinskom ratu.

Brexit

Nakon što je EU potvrdila prihvaćanje prijedloga o Brexitu britanske premijerke May, to mora napraviti i britanski parlament. No May za sada nema podršku većine zastupnika, stoga postoji rizik da prijedlog padne na glasanju, što može rezultirati ostavkom premijerke, novim izborima ili referendumom o napuštanju Unije, ali i izlaskom UK iz unije bez ikakvog dogovora. U svakom slučaju, ako prijedlog padne na glasanju koje bi trebalo biti 11.12.2018., nastat će politički kaos koji će sasvim sigurno dovesti do nastavka slabljenja funte. U tom scenariju bi i euro mogao oslabiti, a švicarski franak i japanski jen bi ojačali.

Kako bi upozorio na moguću gospodarsku štetu od takvog razvoja događaja, guverner britanske centralne banke će u utorak (04.12.) održati govor kojem je očito cilj izvršiti pritisak na zastupnike da ipak podrže predloženi plan. Funta će idućih nekoliko tjedana vjerojatno biti najvolatilnija valuta na Forex tržištu, što znači da će i rizik i potencijal za profit na njoj biti neuobičajeno veliki.

Kamatne stope

Australska centralna banka o visini kamatnih stopa odlučuje u utorak rano ujutro po našem vremenu, a kanadska u srijedu popodne. Ne očekuje se promjena, no svaka naznaka skorašnjeg podizanja u popratnim izvješćima bi mogla dovesti do jačanja njihovih valuta. Na tečaj kanadskog dolara bi mogao utjecati i sastanak predstavnika zemalja članica OPEC-a, koji će se održati u četvrtak 06.12. Moguće je da će OPEC smanjiti proizvodnju kako bi stvorio umjetnu nestašicu na tržištu, što bi dovelo do rasta cijene crnog zlata nakon velikog pada u posljednjih nekoliko mjeseci. Naime, cijena BRENT nafte je u posljednja 2 mjeseca pala s 87,00 na 57,50 USD po barelu, a pad veći od 30% u tako kratkom periodu definitivno nije u interesu naftnog kartela.