Očekuje nas buran tjedan na financijskim tržištima

Foto: Shutterstock

Za idućih nekoliko dana najavljeno je više važnih ekonomskih događaja i objava vijesti koje bi mogle imati značajan utjecaj na kretanje vrijednosti valuta, dionica i ostalih financijskih instrumenata. U nastavku pogledajte koji će događaji biti najviše u fokusu investitora.

Ponedjeljak

U noći s ponedjeljka na utorak japanska centralna banka odlučuje o visini kamatnih stopa i iznosu koji kroz kupnju obveznica i ostalih vrijednosih papira ubrizgava u financijski sustav. Budući da je jen pred kraj prošle godine naglo oslabio (približno 15%), očekuje se da će vrlo brzo početi utjecati na rast stope inflacije, a to znači da bi centralna banka mogla najaviti smanjivanje iznosa kojeg ubrizgava u sustav. Ukoliko do toga dođe, japanski jen mogao bi početi naglo jačati.

Utorak

Kasno navečer po našem vremenu objavljuju se podaci o stopi nezaposlenosti na Novom Zelandu. Očekuje se nastavak pozitivnog trenda i spuštanje stope nezaposlenosti s 4,9% na 4,8%. No, moguće je da su investitori blagi porast već ukalkulirali u trenutni tečaj. Naime, NZD je u odnosu na USD u posljednjih mjesec dana ojačao već 5%, te je pitanje koliko još može jačati bez iznenađujuće dobrih vijesti.

Srijeda

Čelnici američke centralne banke održavaju redoviti sastanak na kojem se odlučuje o visini kamatnih stopa. Budući da su na posljednjem sastanku podignuli referentnu kamatnu stopu, ovaj tjedan gotovo sigurno neće doći do novog dizanja. No, investitori bi mogli burno reagirati ukoliko na konferenciji za medije budu iznesene informacije na temlju kojih bi se moglo zaključiti hoće li tempo podizanja kamatnih stopa tijekom godine biti brži ili sporiji od prethodno najavljenog. Ne treba isključiti mogućnost naglog pomaka tečaja dolara od 1% u odnosu na sve ostale valute.

Četvrtak

Britanska centrala banka također odlučuje o kamatnim stopama. Vjerojatno neće doći do promjene, no moguće je da će guverner banke, Mark Carney, najaviti da će uskoro doći do podizanja. Naime, odluka o Brexitu za sada nije uzrokovala značajnije ekonomske poremećaje u britanskom gospodarstvu, a značajno slabljenje GBP utjecalo je na porast stope inflacije. Ukoliko stopa inflacije nastavi rasti, centralna banka morat će djelovati podizanjem kamatnih stopa, a to u pravilu dovodi do značajnog jačanja valute.

Petak

U 14:30 po našem vremenu objavljuju se podaci o broju novootvorenih radnih mjesta u prethodnom mjesecu i stopi nezaposlenosti u SAD-u. Očekuje se 170 tisuća novih radnih mjesta i stopa nezaposlenosti od 4,7%. Budući da je gospodarstvo SAD-a najveće na svijetu, investitori bi mogli reagirati ukoliko dođe do većeg odstupanja od očekivanih podataka. Analitičari Admiral Marketsa smatraju da je idućih mjeseci moguće dodatno slabljenje dolara od nekoliko posto, budući da je po nekim parametrima trenutno precijenjen.