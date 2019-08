Obveznice 'vrište' da dolazi recesija, a ekonomija snažna

Inverzija krivulje prinosa rezultirala je u srijedu potonućem sva tri američka indeksa za tri posto/REUTERS

Prvom padu prinosa na dugoročne američke obveznice ispod razine kratkoročnih u 12 godina pripisana je zasluga za snažnu rasprodaju na svjetskim burzama, no dio analitičara nije siguran da svjedočimo najavi brze recesije.

Europske i dio azijskih burzi u četvrtak su padom indeksa popratile najsnažniji pad Wall Streeta u ovoj godini.

Loše raspoloženje

Oko 14 sati paneuropski STOXX 600 indeks bilježio je blagi minus od 0,3 posto, a "zacrvenili" su se i najvažniji europski indeksi, njemački DAX za 0,5 posto, pariški CAC za 0,1 posto te londonski FTSE 100 koji je bilježio i najizraženiji pad od 1,1 posto. U Aziji je zaronio samo japanski Nikkei, za 1,2 posto, dok su kineski indeksi bilježili rast između 0,3 i 0,8 posto. Loše raspoloženje u Europi i Aziji još je i prigušeno s obzirom da su sva tri najvažnija američka indeksa - Dow Jones, S&P 500 i Nasdaq - u srijedu potonula tri posto, a Dow je sa 800 bodova gubitka zabilježio najgori dan u 2019. godini.

1,57 posto dosegao je prinos na 10-godišnju obveznicu

Razlog tako snažnom padu ulagači su pronašli u obvezničkom tržištu koje "vrišti" da dolazi recesija. Naime, prinos na 10-godišnju američku obveznicu pao je na 1,574 posto što je najniže od rujna 2016. godine. Time je prinos niži nego na dvogodišnju obveznicu koji se spustio na 1,589 posto, pa je razlika u prinosima na te dvije vrijednosnice iznosila 2,1 bazni bod. Ovakva inverzija krivulje prinosa posljednji je puta viđena u lipnju 2007. kada se nad američko financijsko tržište nadvijala kriza hipotekarnih kredita, kasnije prerasla u globalnu ekonomsku krizu. Inverzija krivulje prinosa sugerira da investitori očekuju usporavanje ekonomskog rasta i snižavanje kamatnih stopa središnje banke.

1,58 posto iznosio je prinos na 2-godišnju obveznicu SAD-a

Ukratko, to je znak ekonomskog pesimizma. Smatra se i prilično pouzdanim znakom dolaska "mršavih godina" s obzirom da se pojavila uoči pet posljednjih američkih recesija. Iako je zbog američko-kineskog trgovinskog rata porasla šansa da gospodarstvo SAD-a počne slabjeti, to ne znači da je recesija praktički odmah iza ugla, upozoravaju tamošnji ekonomisti. "Zasigurno je da inverzija krivulje prinosa ne sugerira nagli dolazak recesije. U najgorem slučaju, možda za 18 mjeseci", ističe za Reuters Gautam Khanna, portfelj menadžer u njujorškom Insights Investmentsu. On vjeruje da su američki ekonomski podaci i dalje dobri.

Nedostaje još pokazatelja

"Pitanje je što dovodi do nagle recesije ako pogledate makeroekonomske podatke. Ja to još ne vidim", dodaje Khanna. Posljednji podaci za američku ekonomiju pokazuju da poslodavci i dalje otvaraju nova radna mjesta solidnom dinamikom, nezaposlenost je najniža u pola stoljeća, a potrošači su i dalje optimistični. "Ne bih predviđao recesiju samo na temelju inverzije krivulje prinosa", ističe za agenciju AP Eric Winograd, stariji ekonomist u AllianceBernstein. "Volio bih vidjeti i druge signale za takvu prognozu, ali ih trenutno ne vidim", dodao je taj analitičar.

Najuobičajeniji pokazatelj slabljenja gospodarstva je broj zahtjeva za naknadu za nezaposlene. Prošli tjedan 209.000 Amerikanaca podnijelo je takav zahtjev što je, povijesno gledano, vrlo niska vrijednost. I dok se o dolasku recesije još dade špekulirati, američki financijaši u jednu posljedicu inverzije krivulje prinosa gotovo su sigurni. A to je daljnji pad kamatnih stopa središnje banke Fed, iako je nedavno snižavanje popraćeno komentarom njezina šefa Jeromea Powella da tržište ne treba očekivati tako skoro novi potez u tom smjeru.