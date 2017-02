Nakon osam tjedana prevladali gubitnici

FOTO: Shutterstock

Tjedan su padom vrijednosti zaključila 44 fonda, porast bilježe 32 fonda, a četiri su zabilježila tjedan bez promjene. Porast veći od jedan posto bilježi sedam fondova, a sedam ih je palo više od jedan posto.

Na ljestvici deset fondova s najvećim rastom osam su mjesta zauzeli dionički fondovi, a dva mješoviti. Tjedne promjene svih fondova kretale su se u rasponu od +2,72 posto do -4,64 posto, objavio je hrportfolio.

Od značajnijih vijesti vezanih uz fondove izdvajamo:

Uprava društva OTP Invest je donijela odluku o promjeni valute denominacije fonda OTP Uravnoteženi iz kune u euro i produžila oslobađanje ulagača od plaćanja ulaznih naknada i umanjila upravljačke naknade za neke od fondova pod njihovim upravljanjem do kraja ožujka. Društvo InterCapital Asset Management odlučilo je kako se za fondove InterCapital SEE Equity i InterCapital Income Plus ulagače oslobađa plaćanja ulazne naknade do 31. ožujka 2017. Allianz Invest smanjio je upravljačku naknadu u fondu Allianz Cash do kraja travnja produžilo akciju neplaćanja ulazne naknade u fond Allianz Portfolio. PBZ Invest je također umanjio upravljačke naknade za dva fonda do kraja veljače.

Od 26 dioničkih fondova palo ih je 14, a poraslo 12. Najveći porast bilježi OTP indeksni kojem je vrijednost udjela uvećana za 2,72 posto, što ga čini i dobitnikom tjedna. OTP indeksni replicira ulaganje Crobexa, ključnog indeksa Zagrebačke burze, koji je od početka godine značajno porastao, pa tako i OTP indeksni bilježi najveći rast među dioničkim fondovima u ovoj godini. Slijede ga Allianz Equity s porastom od 2,44 posto i KD Victoria (+2,20%). Neta New Europe je zabilježio najveći pad među svim fondovima, za 4,64 posto, a KD Energija je pao za 2,56 posto.

Sedam od osam posebnih fondova bilježi pad. Najznačajnije su pali ZB Future fondovi, i to tako da je ZB Future 2030 pao za 0,60 posto, ZB Future 2025 za 0,54 posto, a ZB Future 2055 za 0,52 posto. Raiffeisen Harmonic bilježi tjedan bez postotne promjene.

Pad bilježi 11 od 15 mješovitih fondova. OTP uravnoteženi prvi je na ljestvici dobitnika s uvećanjem od 2,24 posto. HPB Global bilježi tjedni rast od 0,90 posto, a vrijednost udjela Allianz Portfolio fonda porasla je za 0,56 posto. Najveće padove bilježe ZB global (-1,15%) i PBZ Global (-0,68%).

Šest od 12 obvezničkih fondova bilježi rast, a Raiffeisen Bonds bilježi tjedan bez promjene vrijednosti. Najviše su, za 0,17 posto, porasli PBZ Dollar Bond fond 2 i PBZ Dollar Bond fond, a s uvećanjem od 0,31 slijedi ih Addiko Conservative. Gubitnike predvodi ZB bond s padom od 0,47 posto.

Rast vrijednosti zabilježilo je 11 od 19 novčanih fondova, dok Raiffeisen Cash i Erste Money bilježe tjedan bez postotne promjene. Dobitnike s rastom od 0,01 posto predvode PBZ Dollar, InterCapital Money i Locusta Cash. Neta MultiCash je pao za 0,03 posto, a Erste Euro-Money i Raiffeisen euroCash za 0,01 posto.

Promatramo li prinose ostvarene od početka 2017. godine, najveći porast među dioničkim fondovima bilježe OTP indeksni (+8,06%) i Erste Adriatic Equity (+7,88%). Posebne fondove predvodi Raiffeisen Harmonic (+1,64%), dok je najuspješniji mješoviti fond OTP uravnoteženi s prinosom od +4,80 posto. Slijede HPB Global s porastom od 2,69 posto te PBZ Conservative 10 (+1,01%). Kod obvezničkih fondova je od početka godine najveći prinos od 1,02 posto ostvario Addiko Conservative, a s rastom od 0,91 posto slijedi PBZ Dollar Bond fond 2. Novčane fondove predvode InterCapital Money i PBZ Dollar s prinosom od 0,08 posto.

Prema rezultatima u zadnjih 12 mjeseci, među dioničkim fondovima najznačajniji porast bilježi ZB BRIC+ (+41,99%), a slijede OTP indeksni s porastom od 35,67 posto i KD Victoria (+35,32%). Kod posebnih fondova najviše je rastao ZB Future 2055 (+16,43%). Mješovite predvodi OTP uravnoteženi kojem je vrijednost uvećana za 20,61 posto, a slijedi HPB Global s porastom od 16,59 posto. Neta Emerging Bond je s rastom od 6,09 posto prvi među obvezničkim fondovima, a na ljestvici novčanih fondova vrijednost je najviše uvećana fondu Locusta Cash (+1,10%).