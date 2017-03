Nakon mjesec dana rasta prevladali gubitnici

Na ljestvici deset fondova s najvećim rastom četiri su mjesta zauzeli dionički fondovi, tri mješoviti, dva obveznička, .../Thinkstock

Nakon četiri uzastopna tjedna u kojima su prevladavali dobitnici, među 82 otvorena investicijska fonda proteklog je tjedna bilo više fondova s padom vrijednosti. Rast bilježi 35 fondova, palo ih je 46, a jedan je fond zabilježio tjedan bez promjene vrijednosti. Porast veći od jedan posto bilježi jedan fond, a osam ih je palo više od jedan posto, navodi hrportfolio.

Na ljestvici deset fondova s najvećim rastom četiri su mjesta zauzeli dionički fondovi, tri mješoviti, dva obveznički te jedno mjesto posebni fond. Tjedne promjene svih fondova kretale su se u rasponu od +1,61 posto do -2,69 posto. Od ukupno 26 dioničkih fondova palo ih je 21. Najveći porast vrijednosti, za 0,85 posto, bilježi OTP Meridian 20, a s porastom od 0,35 posto slijedi ga PBZ Equity. Najznačajniji pad među svim fondovima bilježi KD Nova Europa, za 2,69 posto, Neta Global Developed je pao za 2,51 posto, a Neta Frontier za 2,33 posto.

Među sedam posebnih fondova palo ih je šest, a porastao je samo Raiffeisen zaštićena glavnica, za 0,12 posto. Raiffeisen Harmonic bilježi najveći minus, za 0,91 posto. Od 16 mješovitih fondova poraslo ih je pet. Dobitnike predvode OTP uravnoteženi s rastom od 1,61 posto. Budući da je porastao najviše od svih fondova, on je i dobitnik tjedna. Čak 90 posto portfelja ulaže u Hrvatskoj, a prema sektorskoj izloženosti najviše su zastupljeni prehrambena industrija (15%), industrija (12%) i turizam (11%). ZB global je rastao za 0,33 posto. OTP Absolute je pao za 1,51 posto, a s padom od 0,58 posto odnosno 0,52 posto slijede ga You Invest Balanced i You Invest Active.

Od 14 obvezničkih fondova rast ih bilježi sedam, a Erste Local Short Term Bond je zabilježio tjedan bez promjene vrijednosti. Najviše je, za 0,18 posto, porastao Raiffeisen Bonds, a s uvećanjem od 0,17 posto slijedi ga InterCapital Bond. Neta Emerging Bond je pao za 0,46 posto. Rast vrijednosti zabilježilo je 17 od 19 novčanih fondova. Dobitnike s rastom od 0,05 posto predvodi Raiffeisen euroCash. Neta MultiCash je pao za 0,01 posto.

Promatramo li prinose ostvarene od početka 2017. godine, najveći porast među dioničkim fondovima bilježe Erste Adriatic Equity (+12,24%) i OTP indeksni (+10,33%). Posebne fondove predvodi ZB Future 2040 (+4,37%), dok je najuspješniji mješoviti fond OTP uravnoteženi s prinosom od +9,96 posto. Slijede KD Balanced s porastom od 5,89 posto te HPB Global (+4,32%). Među obvezničkim fondovima od početka godine najveći je rast, od 2,22 posto, ostvario Addiko Conservative, a s uvećanjem od 1,69 posto slijedi PBZ Bond. Novčane fondove predvodi Locusta Cash s prinosom od 0,17 posto.

Prema rezultatima u zadnjih 12 mjeseci, među dioničkim fondovima najznačajniji porast bilježi OTP indeksni (+37,17%), a slijede KD Victoria s porastom od 36,84 posto i Erste Adriatic Equity (+36,39%). Kod posebnih fondova najviše je rastao ZB Future 2055 (+18,07%). Mješovite predvodi OTP uravnoteženi kojem je vrijednost uvećana za 26,31 posto, a slijedi KD Balanced s porastom od 20,75 posto. Addiko Conservative je s rastom od 6,29 posto prvi među obvezničkim fondovima, a na ljestvici novčanih fondova vrijednost je najviše uvećana fondu Locusta Cash (+1,11%).

NAPOMENA: Kod izračuna tjednih promjena fondova, u obzir su uzeti rezultati za razdoblje od 03.03.2017. do 10.03.2017. godine.