Najvažniji ekonomski događaji ovog tjedna

Foto: Thinkstock

Nakon prošlog tjedna u kojem dugoočekivani sastanak čelnika Europske centralne banke nije prouzročio značajnije pomake cijena na financijskim tržišta, počinje novi tjedan u kojem će biti objavljeno još više važnih ekonomskih vijesti koje bi mogle uzrokovati iznadprosječno velike pomake cijena.

Ponedjeljak

Prvi dan u tjednu trebao bi biti relativno miran jer niti iz jednog važnog gospodarstva nema najavljenih važnih vijesti koje bi mogle uznemiriti tržišta. Investitori će se vjerojatno fokusirati na analizu realne vrijednosti pojedinog instrumenta koji im je u fokusu, što bi trebalo dovesti do rasta cijena podcijenjenih instrumentata i pada cijena precijenjenih instrumenata. Veća korelacija kretanja cijena vratit će se ukoliko dođe do nenajavljenih vijesti.

Utorak

Rano ujutro po našem vremenu kineski Nacionalni statistički ured objavljuje podatke o industrijskoj proizvodnji. U odnosu na prošlu godinu očekuje se porast od 6,2%, što bi bila dodatna potvrda da situacija u Kini nije tako loša kako se smatralo početkom godine. Budući da je kineska valuta vezana za američki dolar i tečaj joj se ne mijenja mnogo, većina investitora na valutnom tržištu na dobrim podacima iz Kine profitira na jačanju australskog dolara (Kina je glavni uvoznik australskih sirovina) i prodajom japanskog jena (koji tradicionalno jača na loše, a slabi na dobre vijesti o globalnoj ekonomiji).

Srijeda

Britanci u 10:30 objavljuju podatke o broju novih nezaposlenih osoba što je vrlo bitan indikator stanja u cijeloj ekonomiji te može dovesti do pomaka tečaja britanske funte od približno 0,5%. Smjer će ovisiti o tome je li objavljeni podatak bolji ili lošiji od očekivanog porasta broja nezaposlenih za 1700 ljudi. U 16:30 izlazi podatak o stanju strateških zaliha nafte u SAD-u. Ukoliko se ispostavi da se zalihe smanjuju, to će biti dobar pokazatelj da potrošnja nafte raste, na temelju čega se odmah može očekivati porast cijene crnog zlata možda čak i za nekoliko posto u roku samo nekoliko minuta.

Četvrtak

Švicarska i britanska centralna banka odlučuju o visini kamatnih stopa. Budući da takve odluke imaju dalekosežne posljedice na cjelokupno gospodarstvo, investitori tradicionalno burno reagiraju ne samo na trenutnu promjenu ili zadržavanje kamatnih stopa, nego čak i na bilo kakvu najavu da bi do promjene moglo doći u budućnosti. Na ovotjednim sastancima niti jedna od navedenih centralnih banaka vjerojatno neće promijenti kamatne stope, no moguće je da će na temelju komentara sa sastanka doći do naglog pomaka tečaja funte i franka od 0,5% do 1% u odnosu na ostale valute.

Petak

U SAD-u dolazi do objava podataka o stopi inflacije u prethodnom mjesecu i povjerenju potrošača. Budući je stopa inflacije najvažniji parametar pri odlučivanju centralne banke o kamatnim stopama, moguća je reakcija tržišta ukoliko dođe do značajne promjene u stopi inflacije. Osim tečaja dolara u odnosu na sve ostale najtrgovanije svjetske valute, značajnije se može promijeniti i vrijednost američkih dionica i dioničkih indeksa.