Na ovoj valuti se u idućim mjesecima može najviše zaraditi, ali i izgubiti

Foto: Getty Images

Dan na koji će Ujedinjeno Kraljevstvo napustiti Europsku uniju je sve bliži, a mnoga pitanja o suradnji nakon Brexita još su neriješena. Zbog nesigurnosti po pitanju gospodarske situacije u Britaniji u idućim godinama, investitori na financijskim tržištima burno reagiraju na svaku novu vijest o pregovorima vezanim za Brexit. Na svaki komentar uključenih političara koji ide u prilog kakvom takvom dogovoru investitori na financijskim tržištima masovno kupuju britansku funtu, dok na svaku vijest o zastoju u pregovorima, funta naglo oslabi zbog masovne rasprodaje.

Zadnji veliki pad funte na Forex tržištu dogodio se u petak. Funta je nakon dva tjedna jačanja naglo oslabila gotovo 2%, a razlog je bio komentar premijerke May da još uvijek treba riješiti dvije važne stavke – granicu između Irske i Sjeverne Irske i gospodarsku suradnju. Britanci ne žele nikakve granične prijelaze prema Irskoj, dok EU pristaje na to samo pod uvjetom da se uvede kontrola kretanja između Sjeverne Irske i ostatka Ujedinjenog Kraljevstva. Kada je u pitanju gospodarska suradnja, EU želi da Britanci poštuju sva EU pravila o gospodarskoj suradnji ako ne žele uvođenje carina, dok Britanci smatraju da bi to značilo da zapravo nisu napustili Uniju i da bi to bilo nepošteno prema odluci građana o napuštanju EU.

Iako čak ni u slučaju Brexita bez dogovora neće doći do urušavanja britanskog gospodarstva, financijska tržišta uvijek pretjeruju u kratkom roku, stoga bi britanska funta mogla dodatno oslabiti u takvom scenariju. Tečaj EUR/GBP u trenutku pisanja analize na platformama Admiral Marketsa iznosi 0.8970, što je samo 3% ispod najjače razine eura i najslabije razine funte u posljednjih 10 godina. Ako ne dođe do nikakvog dogovora, funta bi mogla dodatno oslabiti više od 5% i barem na kratko doći vrlo blizu najslabije razine u odnosu na euro u povijesti.

Ako pak dođe do bilo kakvog dogovora, britanska valuta bi mogla sa sadašnje podcijenjene razine značajno ojačati, možda čak i više od 10% u samo nekoliko mjeseci. Analitičari Admiral Marketsa smatraju da je ovo izgledniji scenarij, jer i Ujedinjeno Kraljevstvo i Europska unija imaju više koristi nego štete od dogovora o suradnji.

U idućim mjesecima će biti još nekoliko važnih događaja vezanih uz pregovore, stoga će se tečaj funte i na dnevnoj bazi kretati u iznadprosječno velikim amplitudama. Prvi važan događaj bit će EU summit koji se održava 18. i 19. listopada i upravo je to dobra prilika za finalizirati pregovore. S obzirom na tvrde stavove obje strane, EU je za svaki slučaj ostavila prostor za još jedan izvanredni summit u studenom. U siječnju ili veljači iduće godine britanski parlament mora odobriti dogovor o Brexitu, kakav god on bio. To bi zapravo mogao biti dan odluke za funtu, jer čak ni članovi stranke premijerke May ne podržavaju mnoge njezine prijedloge, stoga je upitno hoće li ih podržati u parlamentu.

Dogovor do 29. ožujka 2019. (dana izlaska UK iz EU) mora biti odobren i od strane Europskog parlamenta i većine zemalja članica EU, no tu se ne očekuju veći problemi.

Budući da je funta trenutno objektivno slaba i obje strane aktivno rade na dogovoru, funta bi za 6-12 mjeseci trebala biti jača nego je sada. U slučaju dogovora, osim funte rasla bi i vrijednost britanskih dionica, kao i vrijednost eura u odnosu na američki dolar, švicarski franak i sl. U manje izglednom scenariju (No deal Brexit), funta bi dodatno oslabila, dok bi vjerojatno došlo do jačanja švicarskog franka i rasta cijene zlata, tradicionalnih utočišta u nesigurnim vremenima.

Za Admiral Markets:

Josip Kokanović, mag. oec.

Analitičar

Napomena: Gore navedene prognoze su isključivo mišljenje autora i nisu investicijski savjet. Svaka odluka o kupnji ili prodaji pojedinih financijskih instrumenata mora biti isključivo Vaša, a analize Admiral Marketsa iskoristite samo za informiranje i educiranje o financijskim tržištima.