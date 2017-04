Na listi srama Marks and Spencer, BT, Vodafone,...

Foto: Reuters

Kultura neplaćanja očito nije samo hrvatski problem već neslužbeni poslovni model rasta velikih na plećima malih dobavljača.

Dok se u Hrvatskoj panično traži rješenje da se kriza prezaduženog Agrokora ne pretvori u nekontrolirani raspad koji bi potopio stotine dobavljača u zemlji i van nje, u Velikoj Britaniji neplaćanje računa postala je vruća predizborna tema, i to za rokove drastično kraće od prakse domaćih tvrtki. Predsjednik Laburističke stranke Jeremy Corbyn najavio je da će njegova Vlada "objaviti rat" nekim od najvećih i najpoznatijih britanskih kompanija zbog kašnjenja u plaćanjima malim proizvođačima i dobavljačima, prenosi britanski BBC. Lider laburista istaknuo je da velike tvrtke uskraćuju 26 milijardi funti godišnje malima neplaćajući račune na vrijeme radi čega 50.000 pogođenih tvrtki godišnje bude prisiljeno staviti ključ u bravu.

Najpoznatija imena

Govoreći na događaju koji u Londonu organizira britansko Udruženje malih proizvođača, Corbyn je kazao da je "gotov novac kralj svakog poslovanja i velike tvrtke upravljaju njime beskamatno ga posuđujući od svojih dobavljača". "Neke od najvećih korporacija zadržavaju gomile gotovine koja im ne pripada. To je nacionalni skandal. Time se onemogućava rast brojnih tvrtki te uzrokuje propast tisuća njih godišnje.

26 mlrd. funti godišnje duguju velike tvrtke malima

Također, time se uništavaju radna mjesta i ograničava gospodarski rast", smatra Corbyn. No, Corbyn se nije zaustavio samo na općim prozivkama o nacionalnom skandalu već je imenovao neke od najpoznatijih imena otočkog gospodarstva. Među njima su Capita, British Telecom, Vodafone, National Grid te trgovački lanac Marks and Spencer, pozivajući se na nalaze temeljene na podacima Bacs Payment Schemes Limiteda, platforme za plaćanja i podmirenja u Velikoj Britaniji. Trenutno, prema podacima tvrtke Experian, rok plaćanja za primjerice tvrtku E.On iznosi 78 dana, Capitu 82 dana, BT Group 89 dana, Vodafone 84, National Grid 119 i Marks and Spencer 150 dana. Laburisti naglašavaju kako je Marks and Spencer, na primjer, "plaćao dobavljače više od šest mjeseci nakon isporuke robe ili zaključenja posla".

Uvjet za natječaje

Pobijedi li na izborima, prema Corbynovim riječima, Laburistička stranka pronaći će rješenje kojim bi se kaznile tvrtke koje kasne u plaćanjima. Servisiranje svojih obveza prema drugim tvrtkama na vrijeme, odnosno unutar 30 dana, mogao bi postati uvjet sudjelovanja na natječajima za dobivanje poslova u javnom sektoru, naravno, pobijede li Laburisti na idućim parlamentarnim izborima. Nakon što je prozvao jednog od najvećih građevinara, kompaniju Capita, zbog plaćanja dobavljača 82 dana nakon ugovorenog roka, iz te su ga tvrtke demantirali. "Mi uopće ne priznajemo te brojke. Prema našim podacima i analizi iznesene tvrdnje ne odražavaju točno naše ponašanje vezano za podmirenja. Plaćamo više od 90 posto svih naših računa prema čitavoj bazi dobavljača unutar 30 dana od primitka", rekao je glasnogovornik kompanije za BBC.

Marks and Spencer, prozvan da plaća 72 dana nakon roka odgovorio je slično: "Uopće ne priznajemo te brojke. Preko 99 posto faktura naših dobavljača je plaćeno na vrijeme". Kako prenosi BBC, maloprodajni div poručio je da je potpisao Vladin Kodeks promptnog plaćanja, dobrovoljni sporazum usmjeren na to da se osigura da velike tvrtke plaćaju dobavljače na vrijeme. I, poput ostalih velikih tvrtki, i Marks and Spencer objavljivat će podatke o plaćanjima, počevši od iduće godine. Inače, idući parlamentarni izbori u Velikoj Britaniji održat će se u svibnju 2020., a uz posljedice Brexita koje će nesumnjivo definirati predizborne teme, sad je izgledno da će se među gospodarskim pitanjima naći i upitne trgovačke prakse kad je u pitanju plaćanje dobavljača.