Može li američki dolar 2018. još oslabiti? Ovo su tri razloga pada vrijednosti valute

Kada je u pitanju vrijednost američkog dolara, 2017. godina nije bila dobra. Dolar je oslabio u odnosu na većinu ostalih najvažnijih valuta na svijetu, a najviše u odnosu na euro - približno 14%. U trenutnu pisanja analize, tečaj Forex valutnog para EUR/USD na platformama Admiral Marketsa iznosi 1,2115, što je najviša razina u posljednje tri godine. U odnosu na britansku funtu, dolar je oslabio približno 10%, a u odnosu na japanski jen 4%.

Koji su razlozi slabljenja?

Nekoliko je razloga slabljenja američke valute. Prvi razlog je činjenica da je početkom 2017. godine USD bio značajno precijenjen. Posljednji put dolar je bio tako jak davne 2002. godine. Nije bilo realno očekivati da američka valuta može dugoročno ostati na toj razini.

Drugi razlog je ubrzanje gospodarskog rasta u ostatku svijeta. S popravljanjem ekonomske situacije, počela je rasti i stopa infacije u mnogim razvijenim zemljama. Budući da je glavni posao centralnih banaka držati stopu inflacije pod kontrolom, većina ih je počela najavljivati rast kamatnih stopa čime se može ukrotiti inflaciju. Dodatna posljedica rasta kamatnih stopa je veća isplativost štednje u pojedinoj valuti, i upravo je to dovelo do masovnog prebacivanja kapitala iz dolara u ostale valute, a pogotovo euro.

Treći razlog je američki predsjednik Trump, koji se aktivno trudi povećati američku industrijsku proizvodnju i izvoz. Jedan od najlakših načina za to postići je oslabiti vlastitu valutu (Kina to radi već desetljećima). Verbalnim intervencijama i imenovanjem svog čovjeka za budućeg čelnika Federalnih rezervi (američke centralne banke) očito je uspio utjecati na dio sudionika na Forex tržištu i potaknuti ih na prodaju USD. Zakon ponude i potražnje odradio je svoje i masovna prodaja dolara je dovela do slabljenja ove valute.

Može li dolar još slabiti?

Analitičari Admiral Marketsa smatraju je daljnje slabljenje dolara vrlo izgledno tijekom ove godine. Gospodarski rast i stopa inflacije će nastaviti rasti u većem dijelu svijeta, što znači da centralne banke diljem svijeta početi zatezati monetarnu politiku i na taj način doprinijeti jačanju svojih valuta te slabljenju USD. Trumpova administracija će i dalje raditi na slabljenju valute kako bi potaknula američki izvoz. Na temelju toga, ne treba iznenaditi dodatno slabljenje dolara od 5-10% u odnosu na euro, stoga i hrvatsku kunu.

Novi val jačanja dolara može se očekivati na početku iduće recesije. Osim dolara, od valuta u recesijama jača i švicarski franak, ali još veći porast u pravilu ima cijena zlata. U zlato je moguće investirati kupnjom zlatnih poluga, ali i trgovanjem finanncijskim izvedenicama na zlato, koje u ponudi ima sve veći broj brokerskih kuća.

Za Admiral Markets:

Josip Kokanović, mag. oec.

Analitičar

Napomena: Gore navedene prognoze su isključivo mišljenje autora i nisu investicijski savjet. Svaka odluka o kupnji ili prodaji pojedinih financijskih instrumenata mora biti isključivo Vaša, a analize Admiral Marketsa iskoristite samo za informiranje i educiranje o financijskim tržištima.