Mogu li igre s carinama uzrkovati novu svjetsku krizu?

Globalni trgovinski rat koji je pokrenuo američki predsjednik Trump se zaoštrava. Nakon što je SAD počeo uvoditi carine na uvoz čelika i aluminija, druge zemlje su odgovorile protumjerama, što je dovelo do uvođenja dodatnih carina na stotine drugih proizvoda. Europska unija, koja bi htjela izbjeći trgovinski rat, odlučila je “tužiti” Ameriku Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO) – međunarodnom tijelu koje regulira trgovinske odnose između zemalja članica. Naime, EU smatra da je uvođenje carina od strane SAD-a pod izlikom zaštite nacionalne sigurnosti neopravdano i predstavlja čisti gospodarski protekcionizam, koji je štetan za globalnu ekonomiju.

Trumpova reakcija i odgovor na tu vijest je bio da WTO američkom gospodarstvu nanosi samo štetu i da bi trebalo razmisliti o napuštanju te organizacije. Budući da je SAD zemlja osnivačica i najvažnija članica te organizacije, eventualno napuštanje WTO-a bi moglo imati nesagledive posljedice za globalnu ekonomiju. Ako bi došlo do lančane reakcije i napuštanja Svjetske trgovinske organizacije od više važnih zemalja, moglo bi doći do značajnog pada obujma međunarodne trgovine i velikih poremećaja u gospodarskim odnosima – a možda čak i do nove globalne recesije.

Svjetsko gospodarstvo je službeno iz posljednje recesije izašlo 2009. godine i od tada relativno stabilno raste. U američkom gospodarstvu, koje je najveće na svijetu, do recesije u prosjeku dolazi svakih pet i pol godina, a to znači da je statistički gledano samo pitanje vremena kada će ta zemlja ponovno upasti u recesiju i vjerojatno za sobom povući cijeli svijet.

Koji su signali da dolazi do recesije?

Na financijskim tržištima postoji više naznaka da stiže recesija, a radi se o kretanju cijena dionica, zlata, tečaja valuta na Forex tržištu i visine kamatnih stopa na obveznice. U nastavku je navedeno što se trenutno događa s navedenim instrumentima.

Dionice

Američke dionice posljednja dva tjedna padaju (u prosjeku su pale 3%), no i dalje su za nijansu više nego su bile na početku godine, što znači da investitori na financijskim tržištima barem za sada nisu pretjerano zabrinuti po pitanju negativnih posljedica trgovinskog rata. Europske dionice su od početka godine pale u prosjeku za 3,5%, no taj blagi pad još uvijek nije signal za uzbunu.

Kamatne stope na obveznice

Kad investitori zaključe da dolazi recesija, traže sigurno utočište za svoj kapital, a državne obveznice su jedno od takvih utočišta. Kupnja obveznica dovodi do rasta njihovih cijena te do pada kamatnih stopa na njih. Od početka godine, kamatna stopa na američke desetogodišnje obveznice su porasle s 2,45% na 2,82%, što znači da su im cijene pale, dakle investitori trenutno nisu zabrinuti po pitanju gospodarske situacije.

Forex

Na valutnom Forex tržištu u nesigurnim vremenima dolazi do jačanja američkog dolara, japanskog jena i švicarskog franka, jer investitori te valute smatraju sigurnima. U posljednjih nekoliko mjeseci japanski jen je oslabio, franak je ostao na približno istoj razini, a američki dolar je ojačao nekoliko posto u odnosu na većinu valuta. No, gotovo svi investitori smatraju da interes za kupnjom dolara nije nastao zbog straha od recesije, nego zbog viših kamatnih stopa na tu valutu. To znači da ni sudionici valutnog tržišta za sada nisu zabrinuti.

Zlato

Investicijsko zlato neki smatraju najsigurnijim mogućim utočištem u nesigurnim vremenima. Naime, zlato je u posljednjih nekoliko tisuća godina održalo vrijednost u svim krizama, ratovima i raspadima carstava i država i gotovo sigurno će biti vrijedna imovina i u budućnosti. Cijena zlata je u posljednjih nekoliko mjeseci pala nešto više od 5% iz čega se također može zaključiti da investitori još uvijek ne smatraju da će trgovinski rat dovesti do recesije. No, onog trena kad značajni broj investitora zaključi da vjerojatnost krize raste, cijena zlata će značajno porasti kao i u prethodnim recesijama i vrlo vjerojatno će biti najunosnije ulaganje onog trena kada kriza dođe, a prije ili kasnije će doći. Ako Trumpove carine i trgovinski rat ne budu kap koja će preliti čašu, neki drugi događaj hoće.

