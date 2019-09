Misteriozni kupac potrošio milijune kuna na dionice Kraša: Može li pokvariti plan braći Pivac?

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Tko stoji iza skrbničkog računa Raiffisenbanka Austria te je od 5. do 9. rujna, od ukupno 13.912 trgovanih dionica, kupio njih 10.388 i dospio na peto mjesto najvećih dioničara Kraša sa 0,69 posto dionica - pitanje je koje najviše intrigira investicijsku zajednicu, piše Novac.hr

U tom periodu cijena dionice Kraša porasla je s prosječnih 381 kunu na 499 kuna, a jučer je došla do 560 kuna, s time da je najviša postignuta bila 585 kuna. Ukupni promet je do ponedjeljka, pak, iznosio 6,5 milijuna kuna, a “austrijski” ulagač je za to potrošio oko 5 milijuna kuna. Podatke tko je kupovao dionice Kraša (i drugih tvrtki) Središnje klirinško depozitarno društvo objavljuje s dva radna dana kašnjenja, pa će se rezultati znati tek u ponedjeljak navečer.

Ovog se utorka, naime, trgovalo sa 6172 dionice uz promet od 3 milijuna kuna, u srijedu s čak 19.444 dionice uz vrijednost trgovanja od 9,8 milijuna kuna, a jučer je prodano i kupljeno 15.735 dionica uz promet od 8,9 milijuna kuna, uz prosječnu cijenu od 563 kune. Ako se na te brojke preslika omjer kupnje Kraševih dionica od tvrtke koja stoji iza skrbničkog računa austrijskog RBA do ponedjeljka, onda bi to značilo da su već vlasnici oko 30.000 dionica, odnosno, ako je takvo predviđanje točno, da su za te dionice platili najmanje 15 milijuna kuna, što je ozbiljan novac.

I baš je to ono što zbunjuje sve analitičare, brokere i menadžere raznih tvrtki s kojima smo razgovarali - zašto bi se “treći igrač” uključio u igru tako masivne i skupe kupnje dionica Kraša na burzi ako se zna da ne može preuzeti tu tvrtku od Mesne industrije braće Pivac i Kraš-Esopa, koji zajedno imaju više od 50 posto dionica. Jer, barem prema trenutnoj situaciji, teško se može raditi o spekulativnoj kupnji u smislu što brže preprodaje i zarade na tim dionicama jer je zbog velikog skoka cijene, koji je diktirao upravo “treći igrač”, takva zarada “nemoguća misija”. A opet, s druge strane, zbog čega bi netko tako skupo kupovao dionice ako zna da jako teško može postati većinski vlasnik Kraša.

Ako se, pak, obistine naša predviđanja te se preko skrbničkog računa nastavi prikupljati dionice dosadašnjim tempom, već idućeg tjedna mogao bi doći do 75.000 dionica, odnosno pet posto vlasništva Kraša, a tada mora javno objaviti na Zagrebačkoj burzi svoj identitet. Nadalje, jedno od pitanja koje se postavilo u ovoj priči jest predstavlja li “objava o namjeri objave preuzimanja dionici Kraša” Mesne industrije Braća Pivac od ovog ponedjeljka datum do kojeg se računa tromjesečni prosjek cijene dionica ili će taj datum biti onog dana kad MI Braća Pivac s Kraš-Esopom ili bez njega objavi “konkretnu” ponudu za preuzimanje dionica. Da se radi o “složenoj problematici”, o uvjetnoj ponudi bez presedana u povijesti Zagrebačke burze, dovoljan je dokaz to što su nam u toj rekli kako bi bilo bolje da “konačni odgovor” na to pitanje potražimo od regulatora.