Kraj najdužeg perioda rasta američkih dionica u povijesti?

Foto: Getty Images

U prošlu srijedu je došlo do naglog pada na američkom tržištu dionica. Cijena 500 najvećih dionica je u prosjeku pala 4%, a SP500 indeks se trenutno nalazi 6,5% ispod rekordno visoke vrijednosti dosegnute krajem prošlog mjeseca. Dio analitičara i investitora na financijskim tržištima smatra da je to samo početak mnogo većeg pada do kojeg će doći u idućim godinama.

Veliki pad će prije ili kasnije nužno doći, jer su dionički indeksi po nekim parametrima prije pada bili na najprecjenjenijim razinama u povijesti. Period rasta je također bio najduži u povijesti. Američke dionice su bez značajnijeg pada rasle 9,5 godina, pri čemu im je cijena u prosjeku porasla 335%.

Kako to inače biva, zajedno s padom dionica došlo je i do pada cijene nafte te do porasta cijene zlata i obveznica, što ukazuje da investitori kapital iz rizičnijih instrumenata prebacuju u sigurna utočišta. Na Forex tržištu je došlo do naglog jačanja japanskog jena, koji je jedna od valuta koje jačaju u nesigurnim vremenima.

Dolazi li do recesije?

Ekonomski podaci to za sad ne pokazuju, no sve veći broj ekonomista smatra da bi do recesije moglo doći krajem 2019. ili 2020. godine. To vjerojatno neće biti duboka i dugotrajna recesija kao posljednja, no dovest će do značajnog pada cijena dionica i vrijednosti udjela u dioničkim investicijskim fondovima.

Budući da je za izračun BDP-a i inflacije u nekoj zemlji potrebno nekoliko tjedana ili mjeseci nakon perioda koji se promatra (a jedan mjesec ili kvartal nije pouzdan podatak da se u gospodarstvu događa velika promjena), ekonomisti, centralni bankari i političari najčešće mjesecima odbijaju priznati da se situacija pogoršava. Za veliki pad na burzama krive špekulante koji neopravdano i namjerno ruše cijene i šire paniku, a za štednju u bankama tvrde da je sigurna. Nakon što priznaju da je kriza stigla, veliki dio pada na burzama je već odrađen i za reakciju je već kasno.

Profesionalni investitori su svjesni kašnjenja u službenim podacima, stoga na temelju takozvanih vodećih indikatora procjenjuju je li realno očekivati nastavak rasta gospodarstva i dionica. Jedan od tih indikatora je inverzija krivulje prinosa na državne obveznice, a kada su u pitanju američke obveznice, uskoro bi po prvi puta nakon 2007. godine kratkoročne kamatne stope mogle postati više od dugoročnih, nakon čega tradicionalno u roku godinu do dvije dođe do recesije.

Još jedan signal da se situacija pogoršava su najave centralnih bankara o visini referentnih kamatnih stopa. Za sad sve važnije centralne banke na svijetu planiraju početak ili nastavak dizanja kamatnih stopa, stoga ovaj indikator za sad ne daje signal za zabrinutost.

Kako ulagati pred recesiju?

Oni koji više preferiraju aktivno trgovanje na financijskim tržištima mogu čak i na padu vrijednosti dionica, dioničkih indeksa i nafte ostvariti profit. To se radi pomoću short sellinga – mogućnosti koju nudi svaka ozbiljnija brokerska kuća. Radi se o sklapanju ugovora o posudbi dionice (npr. Facebook), prodaji po sadašnjoj cijeni od 153,00 USD, te kasnijoj kupnji po jeftinijoj cijeni (npr. 100 USD), pri čemu investitoru ostaje profit od 53,00 USD po dionici umanjena za naknadu za takvu uslugu.

Investitori koji više preferiraju pasivno ulaganje mogu odabrati dva pristupa – prodati dionice i udjele u dioničkim investicijskim fondovima, staviti novac na štednju i pričekati pad vrijednosti na burzama od nekoliko desetaka posto i za par godina kupiti dionice po jeftinijim cijenama od trenutnih. Drugi pristup je ulaganje u zlato i srebro, kojima vrijednost u pravilu raste kad dionicama pada. Naime, u krizama padaju kamatne stope padaju pa je štednja u bankama neisplativa, a postoji i mogućnost bankrota banke, zbog čega investitori masovno kupuju plemenite metale, koji se oduvijek dokazuju kao najsigurnija svjetska valuta. Zbog ograničene količine zlata na raspolaganju i velikog interesa kupaca, cijena mu u takvim situacijama raste. U zlato se može uložiti na način da se kupe fizičke poluge ili zlatnici, ali i putem financijskih izvedenica na zlato – koje omogućuju vrlo jeftino kratkoročno trgovanje plemenitim metalom i mogućnost trgovanja praktički u svako doba dana ili noći.