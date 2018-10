Koji će događaji biti u fokusu investitora ovaj tjedan?

Foto: Getty Images

Osim nepredvidivih događaja koji se mogu pojaviti u bilo kojem trenutku i uzrokovati paniku i euforiju na financijskim tržištima, na raspoloženje investitora i špekulanata utječu i unaprijed najavljene objave vezane uz monetarnu politiku i statističke podatke o gospodarskoj aktivnosti. Raspored tih objava moguće je pratiti na ekonomskom kalendaru brokerskih kuća kao što je Admiral Markets, a najvažniji događaji u ovom tjednu su navedeni u nastavku.

Odluka o kamatnim stopama britanske centralne banke

Čelnici britanske centralne banke u četvrtak u 13:00 po srednjoeuropskom vremenu odlučuju o visini referentnih kamatnih stopa, a u 13:30 će guverner Mark Carney obrazložiti donešenu odluku, najaviti planove za budućnost te odgovoriti na upite novinara. Budući da je u kolovozu referentna kamatna stopa dignuta s 0,50% na 0,75%, a stajalište banke je da bi kamatne stope trebalo dizati jednom do dva puta godišnje, ne očekuje se da će u četvrtak doći do novog podizanja. No, ako guverner Carney izrazi zabrinutost po pitanju stope inflacije koja je viša od očekivane ili iz nekih drugih razloga da naslutiti da bi kamatne stope trebale rasti bržim tempom, investitori bi mogli početi masovno kupovati britansku funtu i dovesti do njenog jačanja. Analitičari Admiral Marketsa smatraju da će do toga prije ili kasnije doći, budući da većina ekonomskih podataka ukazuje da je situacija u britanskom gospodarstvu bolja nego u ostatku Europe.

Odluka o kamatnim stopama japanske centralne banke

Japanska centralna banka će odluku o monetarnoj politici donijeti u noći s utorka na srijedu. Budući da je stopa inflacije u toj zemlji i dalje osjetno niža nego u ostalim razvijenim zemljama, vjerojatno neće doći do podizanja kamatnih stopa. Naime, po zadnjim podacima, stopa inflacije je 1,2% godišnje, a centralna banka bi htjela postići 2%, što bi trebalo dovesti do bržeg gospodarskog rasta. Referentna kamatna stopa bi i dalje trebala ostati na -0.10%, a u situaciji u kojoj kamatne stope u SAD-u rastu, to će dovoditi do prebacivanja kapitala u dolar i jačanja te valute u odnosu na japanski jen. No, ako dođe do pretjeranog slabljena jena, vjerojatno će ponovno doći do reakcije američkog predsjednika Trumpa, koji će početi Japan optuživati za nepoštenu trgovinsku praksu (jer slabiji jen znači jeftiniji izvoz iz Japana).

Podaci o situaciji s američkog tržišta rada

U petak u 14:30 po našem vremenu Amerikanci objavljuju podatke o broju novootvorenih radnih mjesta i stopi nezaposlenosti u listopadu. Očekuje se 190.000 novih radnih mjesta i stopa nezaposlenosti od 3,8%. Ako službeni podaci budu bolji od očekivanja, dionice bi mogle porasti, a dolar ojačati. Ako se ispostavi da se situacija počela pogoršavati vjerojatno će doći do nastavka pada vrijednosti dionica koje gube na vrijednosti od početka mjeseca. U tom scenariju bi također došlo do slabljenja dolara, jer bi investitori na Forex tržištu zaključili da će Federalne rezerve usporiti tempo dizanja kamatnih stopa.

Analitičari Admiral Marketsa smatraju da se nakon više od 9 godina kontinuiranog poboljšavanja situacije na tržištu rada bliži trenutak preokreta, koji će vjerojatno dovesti do iduće recesije. U recesijama tradicionalno vrijednost dionica i dioničkih indeksa pada, a raste cijena zlata. Kada su u pitanju valute, u lošim vremenima jačaju švicarski franak i japanski jen, dok npr. euro slabi.