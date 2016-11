Koje valute bi mogle slabiti, a koje jačati?

Foto: Duško Jaramaz / Pixsell

Neočekivana pobjeda Donalda Trumpa na američkim izborima uzrokovala je velike promjene tečajeva valuta i cijena dionica, energenata i plemenitih metala. Mnogi analitičari i investitori na financijskim tržištima smatraju da će se iznadprosječno veliki pomaci na tržištima nastaviti, a u nastavku pročitajte mišljenje analitičara Admiral Marketsa o trenutnoj situaciji na valutnom tržištu.

Američki dolar

Nakon početnog slabljenja u izbornoj noći, ova valuta je nakon izbora počela naglo jačati te u odnosu na pojedine valute ojačala gotovo 10%. Mnoge velike banke, anatitičari i investitori očekuju da bi se u idućim mjesecima jačanje moglo nastaviti, a kao razloge navode poboljšanje poslovne klime do koje bi u SAD-u moglo doći u Trumpovom mandatu te očekivano podizanje kamatnih stopa idući mjesec u SAD-u u situaciji u kojoj su kamatne stope u većini razvijenih gospodarstava i dalje na najnižim razinama u povijesti.

Euro

Za razliku od dolara, rezultat američkih izbora je negativno djelovao na tečaj eura. Dva su razloga za slabljenje europske valute. Prvi je ekonomski – rast kamatnih stopa u SAD-u dovodi do sve veće isplativosti prebacivanja kapitala u SAD. Budući da ciklusi dizanja i spuštanja kamatnih stopa najčešće traju godinama, takva situacija se neće skoro promijeniti. Drugi razlog je politički – na valu populizma koji je doveo do Brexita i pobjede Trumpa, lako je moguće da će u Europi doći do novih referenduma o izlasku iz EU ili pobjeda euroskeptika na izborima koji se održavaju idućih mjeseci diljem Europe. Zbog rizika koji dolazi s političkom nestabilnošću, dio investitora kapital prebacuje u sigurna utočišta. U takvoj situaciji raste vjerojatnost da će dolar barem na kratko postai jači od eura.

Britanska funta

Ova valuta se za razliku od većine drugih valuta neuobičajeno dobro držala nakon američkih izbora. U odnosu na dolar tečaj je ostao isti, a u odnosu na većinu drugih valuta, funta je zadnjih dana ojačala nekoliko posto. Takvo kretanje može ukazivati na kraj padajućeg trenda koji je nastao zbog odluke o Brexitu. Na temelju straha od pogoršanja gospodarske situacije nakon izlaska iz EU, mnogi investitori su otvarali prodajne pozicije na ovoj valuti te joj srušili vrijednost za gotovo 20%. Dio investitora sad zatvara prodajne pozicije, tj. ponovno kupuje funtu, zbog čega joj vrijednost raste. Ovakav trend mogao bi se nastaviti idućih mjeseci.

Švicarski franak

Budući da već nekoliko godina nema mnogo špekulanata koji trguju ovom valutum, tečaj joj se u odnosu na euro stabilizirao i u postotku se kreće mnogo manje nego ostalim valutama. Na temelju prebacivanja kapitala u sigurno utočište nakon Trumpove pobjede, franak je u odnosu euro ojačao 1% dok je u odnosu na dolar zajedno s većinom drugih valuta slabio. Budući da je švicarska valuta po većini modela procjenjivanja fer vrijednosti još uvijek precijenjena, idućih godina se može očekivati polagano slabljenje.

Japanski jen

Od svih spomenutih valuta, japanski jen je nakon američkih izbora najviše izgubio na vrijednosti. Tri su razloga za slabljenje. Prvi je strah da će doći do smanjivanja japanskog izvoza u SAD ukoliko Trump uspije nametnuti carine ili neke druge zapreke stranim kompanijama koje po Trumpu “otimaju” radna mjesta Amerikancima. Drugi razlog je otvoreno zagovaranje slabljenja jena od strane dužnosnika japanske centrale banke i vlade. Iz njihovih komentara dalo se zaključiti da ukoliko jen sam ne oslabi, intervenirat će na tržištu i namjerno ga oslabiti. Treći razlog je zatvaranje velike količine kupovnih naloga na jenu koji su otvarani tijekom godine. Zatvaranjem se jen zapravo prodaje što dodatno utječe na slabljenje ove valute. Nakon desetak dana neprekidnog slabljenja, vjerojatno će doći do privremene korekcije, no dugoročno bi jen mogao još oslabiti.