Kamatna stopa na posjedovanje dolara od 2,17% godišnje bez oročenja?

U posljednjim godinama kamatne stope su pale na najnižu razinu u povijesti, zbog čega je oročena štednja postala potpuno neisplativa, pogotovo ako se radi o devizama. Na sreću, danas postoje mnogi financijski proizvodi koji omogućuju ostvarivanje višeg prinosa uz praktički isti rizik.

Kada je u pitanju američki dolar, na platformama online brokera koji nude trgovanje na valutnom tržištu upravo je američka valuta trenutno „najisplativija“ za posjedovanje, barem od sigurnih svjetskih valuta. Naime, zbog nešto bolje gospodarske situacije u SAD-u, američka centralna banka referentne kamatne stope drži na osjetno višoj razini od europske centralne banke, britanske, švicarske, japanske itd. Zbog toga su i prekonoćne kamatne stope na kupnju dolara trenutno pozitivne.

Kod brokerske kuće Admiral Markets, na valutnom paru EUR/USD, ako se s eurima kupuje dolar, kamatna stopa trenutno iznosi 2,17% na godišnjoj razini. Obračunava se na dnevnoj bazi, stoga nema minimalnog perioda na kojeg se mora blokirati novac kao kod oročenja. Ako kamatne stope u SAD-u nastave rasti, a u Europi ostanu na istoj razini, kamate koje se trenutno daju na dolare bi mogle čak i nastaviti rasti.

Takva strategija trgovanja na valutnom tržištu, u kojoj se iskorištavaju više kamatne stope na pojedine valute, naziva se „carry trade“ i jedna je od najpopularnijih strategija među velikim institucionalnim investitorima kao što su banke. Zlatno doba korištenje ove strategije je bilo prije financijske krize 2007. Tada je u jednom trenutku kamatna stopa na posudbu japanskih jena bila približno 1%, a kamatna stopa koja se dobivala za posjedovanje australskih dolara je iznosila čak 7%. To znači da su svi oni koji su na valutnom paru AUD/JPY imali otvorenu kupovnu poziciju godišnje dobivali 6% kamate.

Isplativost posjedovanja australskog dolara je dovodilo do sve većeg interesa kupaca, pa je ta valuta godinama jačala u odnosu na ostale valute. U odnosu na japanski jen je od 2000. do 2007. godine australski dolara ojačao gotovo 100%. To znači da su svi oni koji su preko brokerskih platformi kupovali australski dolar, tih su godina više profitirali na jačanju te valute nego na samim kamatama.

Danas se nešto slično, doduše u manjoj mjeri, događa s američkim dolarom. Naime, kamatne stope na dolar su sada više nego na sve ostale najtrgovanije valute na svijetu, pa se tu valutu više isplati posjedovati nego druge. Na temelju toga se može očekivati da će u idućim godinama interes za posjedovanjem dolara biti veći od interesa za ostalim valutama, a to u pravilu dovodi do njegovog jačanja.

Pri tome bi oni koji posjeduju dolare mogli više profitirati na jačanju te valute nago na samoj kamati koja se svaki dan skuplja na kupovnim pozicijama na USD.