Kakvi su planovi vodećih svjetskih bankara?

Nakon prošlog tjedna u kojem je došlo do povećanja aktivnosti na globalnim financijskim tržištima, očekuje nas još burniji period. Naime, nakon prošlotjedne odluke o visini kamatnih stopa i konferenciji za medije koju je održala Europska centralna banka, tijekom ovog tjedna isto će napraviti i centralne banke SAD-a, Japana, Švicarske i Ujedinjenog Kraljevstva. Budući da se radi o centralnim bankama koje nadziru najtrgovanije svjetske valute, njihove odluke bi mogle uzrokovati značajne reakcije investitora na financijskim tržištima. U nastavku pogledajte kakvi su planovi navedenih centralnih banaka i mišljenje analitičara Admiral Marketsa o mogućem utjecaju na tržište.

Europska centralna banka

Kao što je bilo očekivano, ECB nije mijenjala visinu kamatnih stopa niti iznos koji svaki mjesec ubrizgava u europski financijski sustav. No predsjednik Vijeća guvernera ECB-a, Mario Draghi, na konferenciji za medije je izjavio da daljnje spuštanje kamatnih stopa nije izgledno. Investitori su ovu izjavu protumačili kao prvu naznaku početka zatezanja monetarne politike u idućih godinu dana te su odmah počeli kupovati euro, koji je od četvrtka u odnosu na dolar ojačao više od 1%. Ukoliko na nekoj od idućih konferencija zaista dođe do najave dizanja kamatnih stopa, za očekivati je značajno jačanje eura u odnosu na većinu najtrgovanijih svjetskih valuta.

Japanska centralna banka

U noći sa srijede na četvrtak, odluku o monetarnoj politici donijet će japanska centralna banka. Budući da su se upravo Japanci upustili u najveći monetarni eksperiment u posljednjim godinama, bit će im najteže završiti svoje komplicirane programe ubrizgavanja novca u financijski sustav. Naime, za razliku od ostalih spomenutih centralnih banaka koje su se fokusirale na državane obveznice, japanska je zadnjih godina kupovala i korporativne obveznice pa čak i dionice privatnih kompanija. Na ovom sastanku vjerojatno neće doći do značajnije promjene, no budući da stopa inflacije raste (dijelom zbog rasta cijene nafte), bliži se trenutak kada će biti najavljen zaokret u monetarnoj politici. Tada će vjerojatno doći do značajnog jačanja japanske valute.

Švicarska centralna banka

Na temelju političke nestabilnosti u Europi koju je uzrokovao Brexit i mogućnost pobjede gospođe Le Pen na izborima u Francuskoj, zadnjih mjeseci franak je jačao. Švicarska centralna banka je u nekoliko navrata javno iznijela stajalište da je valuta precijenjena i da se očekuje slabljenje, a dio investitora očekuje da bi ponovno moglo doći do snažnije intervencije na tržištu, u kojoj bi se valuta namjerno slabila. Odluka o potezima banke objavljuje se u četvrtak ujutro te ukoliko SNB odluči prijeći s riječi na djela, moguće je značajnije slabljenje švicarske valute.

Britanska centralna banka

U četvrtak o monetarnoj politici odlučuju i Britanci. Zbog rizika i neizvjesnosti vezanih uz Brexit, centralna banka je do sada aktivno naglašavala da će i dalje provoditi iznimno labavu monetarnu politiku. Većina investiora očekuje da će takva odluka biti donešena i ovog tjedna te je zbog toga funta valuta koja je zadnjih desetak dana najviše oslabila u odnosu na dolar. No treba imati na umu da je funta od odluke o Brexitu u odnosu na ostale valute oslabila 15-20%, a za sada nema značajnih negativnih posljedica na gospodarstvo. Budući da stopa inflacije počinje rasti, centralna banka bi u idućim mjesecima mogla biti prisiljena na početak zatezanja monetarne politike. Takva odluka bi dovela do naglog jačanja funte.

Američka centralna banka

Čelnici američkih Federalnih rezervi sastaju se u srijedu. Za razliku od ostalih spomenutih centralnih banaka, američka je već krenula dizati kamatne stope i sada im je glavna dilema treba li ih tijekom godine dignuti dva ili tri puta. Budući da je u zadnjih nekoliko javnih nastupa predsjednica FED-a, Janet Yellen, dala naslutiti da će do idućeg podizanja doći već u srijedu, dolar je zadnjih nekoliko tjedana naglo jačao u odnosu na većinu ostalih valuta i po mnogim modelima trenutno je precijenjen. Budući da podizanje kamatnih stopa u SAD-u nije nikakva novost i već je uračunato u trenutni tečaj, analitičari Admiral Marketsa smatraju da više ne treba očekivati značajnije jačanje ove valute.