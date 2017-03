Kako zaraditi na padu cijene zlata i dionica?

Foto: Thinkstock

Prije nekoliko dana na burzi su po prvi put izlistane dionice Snap Inc., kompanije koja je izradila popularnu mobilnu aplikaciju Snapchat, preko koje se mogu slati poruke i multimedijalni sadržaji. Odmah prvi dan cijena dionice je skočila čak 44%, a u trenutku pisanja analize kompanija na burzi vrijedi više od 22 milijarde američkih dolara.

No, postoji problem – Snap Inc. već godinama radi s gubitkom. Neto gubitak u 2015. godini iznosio je 373 milijuna dolara, a u 2016. godini 515 milijuna dolara. Svi investitori koji kupuju ove dionice očekuju da će u roku nekoliko godina kompanija uspjeti prihodima nadmašiti troškove i opravdati visoku cijene dionice. No, s obzirom na brze promjene trendova na tržištu društvenih mreža i mobilnih uređaja, postoji pogućnost da će korisnici početi prelaziti na neke nove aplikacije i da Snap neće uspjeti postati profitabilan.

U takvoj sitauciji došlo bi do značajnog pada cijene dionice kao što se dogodilo s dionicom Twittera, koja je od 2013. do sada pala 80% (s 74 na 15 dolara). Iako je na našim prostorima to još uvijek neuobičajeno, na padu cijene financijskih instrumenata se također može ostvariti profit, što profesionalni investitori na razvijenim tržištima već rade desetljećima.

Ostvarivanje profita na padu cijene financijskog instrumenta stručno se zove short selling, a ovu mogućnost u ponudi ima sve više brokerskih kuća. Kod short sellinga klijent “posudi” dionicu od brokerske kuće ili samo sklopi ugovor da će mu biti isplaćen profit ukoliko cijena dionice padne i odmah je prodaje na tržištu (po npr. 100 EUR). Ukoliko cijena dionice nakon toga padne na npr. 60 EUR, klijent može ponovno kupiti dionicu po toj cijeni i vratiti je brokerskoj kući. Pri tome bi profit klijenta u ovom slučaju bio 40 EUR, umanjen za troškove transakcije i držanja pozicije otvorenom.

Budući da su dionice na razvijenim tržištima u posljednjih 8 godina porasle 200-300%, sve više investitora smatra da bi moglo doći do značajnije korekcije.

Analitičari Admiral Marketsa smatraju da je privremena korekcija moguća, no dionički indeksi kao što su njemački DAX i američki SP500, dugoročno bi trebali nastaviti rasti. Veći pad moguć je na dionicama kompanija koje za sada svojim prihodima ne opravdavaju previsku cijenu dionice, kao što je gore navedeni Snap Inc.

Short selling se može raditi i na valutama, energentima, plemenitim metalima i mnogim drugim instrumentima. Upravo bi na plemenitim metalima, točnije zlatu, moglo doći do značajnijeg pada u idućih godinu dana. Naime, američka centralna banka je prošlog tjedna ponovno podignula referentne kamatne stope, a nekoliko drugih važnih centralnih banaka (kao što su europska i britanska) su dale naslutiti da se i na starom kontinentu bliži kraj perioda jeftinih kredita. Kako kamatne stope diljem svijeta budu rasle, sve će se više onih koji posjeduju ovaj plemenit metal odlučivati na prodaju zlata, koje samo po sebi ne nosi nikakv prinos. Taj će se vac najvjerojatnije ulagati u štednju, obveznice, dionice i sl. koje nose kakvu - takvu kamatu ili dividendu. Pri masovnoj prodaji zlata, moguć je i značajan pad cijene na kojem se može profitirati koristeći short selling.