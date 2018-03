Kako profitirati na Trumpovim carinama?

Foto: DPA/PIXSELL

Američki predsjednik Donald Trump je prošlog tjedna ispunio jedno od svojih obećanja vezanih za smanjivanje američkog trgovinskog deficita. Radi se o potpisivanju dokumenta kojim se uvodi carina na uvoz čelika (25%) i aluminija (10%) u SAD, što će sigurno dovesti do pada uvoza tih metala.

Budući da najviše čelika i aluminija SAD uvozi iz Kanade, Europske unije, Meksika, Južne Koreje i Brazila, protiv carina su se najviše pobunili predstavnici tih zemalja. Kasnije je Trump od carina izuzeo Kanadu i Meksiko, pa je najveći gubitnik novouvedenih carina Europska unija. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker je zbog toga najavio da će EU odgovoriti istim mjerama na uvoz levisica, viskija, Harley Davidsona i sl. Trump je odmah zaprijetio da će u tom slučaju uvesti carine na uvoz europskih automobila, što znači da je počeo novi trgovinski rat.

Tko su najveći gubitnici uvedenih carina?

Budući da krajnji potrošači ne kupuju sirovi čelik i aluminij, a ti metali čine samo mali dio troška proizvodnje većine proizvoda, neće doći do velikog vala poskupljenja proizvoda u SAD-u. Po nekim procjenama, six-pack piva će poskupiti samo jedan cent, dok će prosječni automobil poskupiti za samo 45$. Najveći gubitnici uvedenih carina će biti europske kompanije koje proizvode čelik i aluminij, poput njemačkog Thyssenkrupp-a, koji je do sada u SAD godišnje izvozio 400 do 500 tisuća tona čelika. Na gubitku će biti i američke industrijske kompanije koje troše mnogo čelika i aluminija pri proizvodnji svojih proizvoda poput Forda, Caterpillara koji proizvodi teške strojeve poput buldoždera ili Boeinga koji u svoje avione također ugrađuje dosta metala. Cijene svih navedenih dionica mogle bi u sljedećim mjesecima proći lošije od prosjeka.

Tko su najveći dobitnici?

Najveći dobitnici uvedenih carina su američki proizvođači čelika i aluminija, poput US Steel Corp. i Alcoe. Naime, njihovi proizvodi će biti jeftiniji od proizvoda stranih kompanija koje su do sada opskrbljivale SAD s čelikom i aluminijem, stoga će im prihodi i profitabilnost vjerojatno porasti. Također bi moglo doći do iznadprosječnog rasta cijena njihovih dionica.

Kako profitirati na uvedenim carinama?

Analitičari Admiral Marketsa smatraju da će u idućim mjesecima rasti interes za posjedovanjem dionica US Steel Corp., Alcoe i sl. stoga bi pasivno ulaganje u ove dionice moglo biti unosno. Aktivniji investitori na financijskim tržištima mogu primijeniti sofisticiraniju strategiju trgovanja dionicama, u sklopu koje se otvore kupovne pozicije na spomenutim dionicama, ali također se otvore i prodajne (short) pozicije na dionicama Forda, Caterpillara, Boeinga i sl. za koje se očekuje pad cijene. Ukoliko se prognoze kretanja dionica ispostave točnima, koristeći spomenutu strategiju ulaganja profitiralo bi se dvostruko.

Ukoliko EU odluči uvesti kontra mjere, a Trump nastavi uvoditi nove carine na uvoz europskih automobila i sl. postoji mogućnost usporavanja trgovinske razmjene na globalnoj razini. To bi vjerojatno uzrokovalo nove političke napetosti i paniku na svjetskim financijskim tržištima. U takvim situacijama dolazi i do reakcije na Forex valutnom tržištu – euro, britanska funta, australski i kanadski dolar slabe, dok američki dolar, švicarski franak i japanski jen jačaju. Cijena zlata također raste kada se pojavljuju loše vijesti vezane u gospodarsku situaciju na globalnoj razini.