Jesu li francuski izbori točka preokreta za valutno tržište?

Kao što je bilo očekivano, Emmanuel Macron je u drugom krugu predsjedničkih izbora osvojio 66% glasova i postao novi francuski predsjednik. Budući da se radilo o potencijalno najrizičnijem političkom događaju u Europi ove godine, financijska tržišta su s olakšanjem reagirala na rezultat prvog kruga i ankete koje su izlazile pred drugi krug izbora. Naime, Macronu je u drugom krugu protivnica bila Marine Le Pen, koja je otvoreno zagovarala referendum o napuštanju EU i uvođenje vlastite valute. Osvojila je samo 34% glasova, što znači da se val političkog populizma možda smiruje.

Odmah na otvaranju financijskih tržišta u nedjelju navečer, došlo je do blagog jačanja EUR, no do sada se tečaj vratio na razinu na kojoj je bio u petak. U trenutku pisanja analize, na platformama Admiral Marketsa, jedan euro vrijedi 1,0961 američkih dolara, što je najviša razina u posljednjih šest mjeseci.

Investitori na financijskim tržištima će se sada fokusirati na gospodarsku situaciju u Europi i aktivnosti Europske centralne banke te na temelju toga odlučivati o kupnji ili prodaji eura. Njemački izbori koji se održavaju u rujnu, vjerojatno neće dovesti do većih pomaka na tržištima, jer radikalna desnica koja bi mogla donositi odluke loše za EU, nema ni približno dovoljnu podršku glasača.

Kada je u pitanju gospodarstvo, situacija se polako ali stabilno popravlja. Diljem eurozone nezaposlenost se smanjuje, a BDP i stopa inflacije rastu. Na temelju toga, Europska centralna banka će vrlo vjerojatno idućih par mjeseci početi davati naznake da uskoro počinje smanjivanje iznosa od 60 milijardi eura koji se svaki mjesec ubrizgava u financijski sustav, što će u praksi značiti rast kamatnih stopa.

Takvom odlukom će ECB poslati jasnu poruku investitorima na financijskim tržištima da je kriza u Europi definitivno prošla te da slijedi barem nekoliko godina gospodarskog napretka. Osim toga, više kamatne stope će povećati interes za držanjem kapitala u euru, što znači da će potražnja za ovom valutom na sadašnjoj razini vjerojatno biti viša od ponude. Zbog toga, tečaj eura bi trebao rasti.

Analitičari Admiral Marketsa smatraju da bi u idućih godinu dana euro u odnosu na američki dolar mogao ojačati dodatnih 5-10%. Budući da je od odluke o Brexitu značajno oslabila, britanska funta ima još veći potencijal za jačanje u odnosu na američki dolar, koji je po izvješću američkog ministarstva financija, trenutno precijenjen u odnosu na većinu ostalih svjetskih valuta. Zbog toga, u narednim godinama, ukoliko ne bude značajnih gospodarskih ili političkih poremećaja, američki dolar bi mogao značajno oslabiti u odnosu na valute ostalih razvijenih zemalja.

