Je li pad cijene nafte nakon sastanka OPEC-a privremen?

Prije nekoliko dana održan je redoviti sastanak predstavnika zemalja OPEC-a na kojem se odlučivalo o aktivnostima ove organizacije. S obzirom na velike promjene cijene nafte zadnjih godina, sudionici na energetskim i financijskim tržištima s nestrpljenjem su čekali sastanak te su burno reagirali odmah pri objavi donesenih odluka.

Između ostalog, odlučeno je da će kartel produžiti period u kojem će proizvoditi 1,8 milijuna barela nafte manje od kapaciteta, a restrikcije će trajati minimalno do početka 2018. godine. Rusija, koja nije članica OPEC-a, ali je veliki proizvođač nafte, također će sudjelovati u restrikcijama. Odmah nakon objave ove vijesti cijena nafte je neočekivano pala te je pri zatvaranju financijskih tržišta u četvrtak barel BRENT nafte na platformama Admiral Marketsa koštao 51,14$, što je čak 6% ispod najviše cijene toga dana.

Razlog pada cijene je očekivanje velikog broja sudionika na financijskim tržištima da će doći do većih restrikcija proizvodnje, na koje se OPEC ovog puta ipak nije odlučio. Ministar energetike Saudijske Arabije, Khalid al-Falih, izjavio je da se na sastanku raspravljalo o dužem periodu restrikcija, no zaključeno je da je produžetak u trajanju od 9 mjeseci optimalan. Također je izjavio da smatra kako je pad cijene privremen te da očekuje oporavak, jer bi globalne zalihe nafte trebale početi brže padati u trećem kvartalu ove godine.

Neformalni cilj OPEC-a je smanjiti globalne zalihe nafte koje trenutno iznose 3 milijarde barela na petogodišnji prosjek od 2,7 milijardi barela, što bi trebalo dovesti do rasta cijene. Rast cijene je u interesu svim zemljama koje su izvoznice nafte, a trenutno je možda najvažniji Saudijskoj Arabiji i Rusiji. Naime, u Rusiji se iduće godine održavaju predsjednički izbori, što znači da će Putin vjerojatno htjeti pokrenuti mnoge infrastrukturne projekte kako to inače biva pred izbore, a za to treba novac. Budući da se 70-80% ruskog proračuna temelji na prihodima od nafte i plina, nije teško zaključiti da je Putinu u interesu rast cijene crnog zlata. Saudijska Arabija iduće godine planira djelomično privatizirati državnu naftnu kompaniju Aramco, a cijene po kojoj će privatnim investitorima prodati dionice, najvećim dijelom će se temeljiti na prihodima i profitu kompanije, koji ovise o cijeni nafte. Zbog toga, Saudijci također imaju motiv poduzeti sve što se može kako bi postigli rast cijene nafte na globalnom tržištu.

Na temelju svega navedenog, analitičari Admiral Marketsa smatraju da će cijena nafte u bliskoj budućnosti rasti. Do kraja godine, cijena BRENT nafte sa sadašnjih 52,00$ lako bi mogla, barem na kratko, porasti na 60,00 ili čak 65,00$ po barelu, što je porast od 15-25% u odnosu na sadašnju cijenu.

Za Admiral Markets:

Josip Kokanović, mag. oec.

Analitičar

Napomena: Gore navedene prognoze su isključivo mišljenje autora i nisu investicijski savjet. Svaka odluka o kupnji ili prodaji pojedinih financijskih instrumenata mora biti isključivo Vaša, a analize Admiral Marketsa iskoristite samo za informiranje i educiranje o financijskim tržištima.