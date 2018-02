Je li jačanje CHF i slabljenje GBP povezano?

Foto: Duško Jaramaz / Pixsell

Prije tri tjedna došlo je do promjene kratkoročnog trenda kretanja tečaja GBP i CHF u odnosu na EUR, pa i u odnosu na HRK. Britanska funta je počela slabiti, dok je u približno istom trenutku švicarski franak počeo jačati. Što je uzrok ovakvim kretanjima na Forex valutnom tržištu?

Do promjene je došlo u trenutku početka najvećeg pada cijena dionica posljednjih godina, stoga trenutni pomaci nisu slučajni. Naime, krajem prošlog mjeseca dionice su počele padati na svim razvijenim tržištima te se trenutno nalaze na razinama s kraja prošle godine. Konkretno, vrijednost američkog indeksa SP500 u trenutku pisanja analize na platformama Admiral Marketsa iznosi 2652,78 bodova što je 7,8% ispod rekordno visoke vrijednosti dosegnute krajem siječnja. Njemački referentni dionički indeks DAX 30 u istom periodu je pao 9,1%.

Pad na burzama najčešće ukazuje na strah i skepsu po pitanju buduće ekonomske situacije među sudionicima na financijskim tržištima, a u takvim situacijama, osim na tržištima dionica, dolazi i do reakcije na tržištima valuta, energenata, plemenitih metala…

Kada je u pitanju Forex, tj. valutno tržište, postoje dvije grupe valuta – valute koje jačaju u dobrim vremenima i slabe u lošim, te druga grupa valuta – one koje jačaju na loše vijesti o globalnom gospodarstvu, a slabe kad se situacija popravlja.

U prvu grupu valuta, takozvane „risk on“ valute spadaju euro, britanska funta te australski, novozelandski i kanadski dolar, dok u drugu grupu valuta („risk off“ valute) spadaju švicarski franak, američki dolar i japanski jen.

Pomalo je nelogično da neke valute jačaju kada se situacija pogoršava, no sav svjetski kapital je izražen u nacionalnim valutama, pa čak i u lošim vremenima kapital ne može pobjeći od njih. No u takvim situacijama ima tendenciju slijevati se u valute koje su percipirane sigurnijima.

Većina sudionika na valutnom tržištu CHF smatra najsigurnijom valutom, ponajviše zbog snažnog bankarskog sektora i političke neovisnosti Švicarske. Upravo je to razlog sadašnjeg vala jačanja CHF u odnosu na EUR. Kada je u pitanju slabljenje GBP, zbog Brexita postoje mnoge nesigurnosti po pitanju budućeg ekonomskog rasta britanskog gospodarstva, stoga funta trenutno više slabi od eura pri objavi loših ekonomskih vijesti. To je u posljednjim tjednima rezultiralo jačanjem CHF u odnosu na GBP od 3,7%.

Analitičari Admiral Marketsa smatraju da je trenutno kretanje privremeno. Globalno gospodarstvo je u jako dobroj situaciji, a trenutni pad je bio očekivan nakon silovitog porasta cijena dionica tijekom 2017. godine. Nakon što se situacija stabilizira, vjerojatno će ponovno doći do slabljenja CHF i jačanja GBP. Realna precijenjenost švicarske valute i podcijenjenost britanske funte bi u idućim godinama mogla dovesti do značajnog porasta međusobnog tečaja ove dvije valute. Retorika centralnih bankara spomenutih zemalja također ide u prilog navedenom scenariju. Naime, guverner švicarske centralne banke otvoreno zagovara slabljenje vlastite valute, dok guverner britanske centralne banke indirektno najavljuje rast kamatnih stopa zbog visoke inflacije, što u pravilu dovodi do masovnog prebacivanja kapitala u tu valutu i njeno jačanje.