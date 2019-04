Indeks S&P 500 udaljen od rekorda samo jedan posto

Analitičari i dalje očekuju prvi kvartalni pad zarada od 2016. godine, Foto: REUTERS

Na svjetskim su burzama cijene dionica prošloga tjedna porasle, što se zahvaljuje boljim nego što se očekivalo podacima iz najvećih svjetskih gospodarstava i dobrim kvartalnim poslovnim rezultatima kompanija. Na Wall Streetu je Dow Jones prošloga tjedna ojačao 0,55 posto, na 26.559 bodova, a Nasdaq indeks 0,2 posto, na 7998 bodova. S&P 500 oslabio je, pak, 0,1 posto, na 2905 bodova.

Revizija procjena

Rastu cijena dionica podršku su dala bolja izvješća od očekivanja. Od 77 kompanija iz sastava S&P 500 indeksa, koje su dosad objavile kvartalne rezultate, njih gotovo 78 posto nadmašilo je očekivanja analitičara po pitanju zarada. Stoga su u anketi Reutersa analitičari malo poboljšali očekivanja, pa sada procjenjuju da će zarade kompanija iz sastava S&P-a 500 u prvom tromjesečju biti za 1,7 posto manje nego u istom lanjskom razdoblju, dok su na početku sezone objava poslovnih rezultata očekivali pad od 2,5 posto.

Ipak, pokažu li se te procjene točne, bio bi to prvi pad zarada od 2016. godine, što je ponajviše posljedica usporavanja rasta globalnog gospodarstva. “Uoči početka sezone objava poslovnih rezultata, očekivanja su bila vrlo niska, pa je dosad bilo financijskih izvješća koja su vrlo ugodno iznenadila”, kaže Matthew Keator, partner u tvrtki Keator Group. Nakon snažnog rasta od početka ove godine, sada se S&P 500 indeks nalazi samo jedan posto ispod svoje rekordne razine dosegnute krajem rujna prošle godine.

1,7posto smanjene su zarade kompanija, govore prognoze

Dow Jones i Nasdaq indeks kreću se, pak, oko 1,5 posto ispod svojih najviših razina u povijesti. Tako su indeksi nadoknadili gotovo sve gubitke od kraja prošle godine, kada su oštro pali zbog naznaka usporavanja rasta svjetskog gospodarstva, trgovinskih tenzija između SAD-a i Kine, te povećanja kamata američke središnje banke.

Poticaji daju rezultate

Rast indeksa od početka ove godine ponajviše se zahvaljuje nadi ulagača da će SAD i Kina uskoro postići trgovinski dogovor, kao i porukama Feda da će biti strpljiv po pitanju povećanja kamata zbog usporavanja rasta američkog i globalnog gospodarstva. Ulagače na burzama ohrabrili su i bolji nego što se očekivalo pokazatelji iz najvećih svjetskih gospodarstava.

Prošloga je tjedna objavljeno da je u prvom tromjesečju kineski BDP porastao za 6,4 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje. To je ista stopa rasta kao u prethodnom kvartalu i veća od 6,3 posto, koliko su očekivali analitičari u anketi Reutersa, pa je to potaknulo nadu ulagača u stabilizaciju drugog po veličini svjetskog gospodarstva, nakon duljeg razdoblja usporavanja rasta. “Stabilan rast kineskog gospodarstva ukazuje na to da su lanjske poticajne mjere tamošnjih vlasti počele davati rezultate”, kaže Rodrigo Catril, strateg u National Australia Bank.

I iz američkog gospodarstva stigli su dobri pokazatelji, koji su podržali nadu da usporavanje rasta neće biti toliko oštro koliko su se ulagači plašili. Promet u trgovini na malo u SAD-u u ožujku je porastao po najvišoj stopi na mjesečnoj razini u posljednjih godinu i pol, što pokazuje da je osobna potrošnja, najveći pokretač gospodarstva, snažna. Uz to, objavljeno je da je broj Amerikanaca koji su zatražili pomoć za nezaposlene prošloga tjedna pao na najnižu razinu u 50 godina. I na europskim su burzama cijene dionica porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,3 posto, dok je frankfurtski DAX skočio 1,8 posto, a pariški CAC 1,4 posto.

Izvor: Hanfa