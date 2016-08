Iduća tri tjedna američki dolar bi mogao značajno ojačati!

Foto: Thinkstock

Kao što je bilo očekivano, govor čelnice američkih Federalnih rezervi održan u petak u sklopu godišnjeg ekonomskog simpozija u Jackson Holeu, uzrokovao je značajne pomake na financijskim tržištima. Naime, Janet Yellen je izjavila da na temelju poboljšanja stanja na američkom tržištu rada raste i vjerojatnost podizanja kamatnih stopa u idućim mjesecima. Odmah nakon objave vijesti na platformama Admiral Marketsa američki dolar je u odnosu na euro ojačao 1%, a u odnosu na japanski jen 1,5%.

Njenu izjavu pojačala su još dva člana odbora guvernera centralne banke koji odlučuju o monetarnoj politici. Richard W. Fisher izjavio je da je moguće da će već u 9. mjesecu podignuti kamatne stope, dok je Dennis P. Lockhart izjavio da bi po njemu bilo prikladno dva puta podignuti kamatne stope do kraja godine.

U većini ostalih razvijenih gospodatstava kamatne stope su na najnižim razinama u povijesti i jednostavno se ne isplati držati kapital uložen u npr. njemačke ili japanske obveznice. Zbog toga čak i najava blagog podizanja kamatnih stopa u SAD-u dovodi do jačanja dolara. Naime, institucionalnim ulagačima je svaki postotak prinosa iznimno bitan, pa najčešće preferiraju kapital držati u valuti koja donosi viši prinos. Pri prebacivanju kapitala iz drugih valuta u dolar, dolazi do masovne potražnje za američkom valutom, kojoj na temelju toga vrijednost raste.

Sastanak koji Richard W. Fisher spominje održat će se 21.9.2016. i nakon prošlotjednih izjava postoji značajna vjerojatnost da će do tada američki dolar postepeno jačati. Ukoliko zaista tada dođe do dizanja kamatnih stopa, dolar će nastaviti jačati, te bi u tom slučaju do kraja godine sa sadašnje razine ojačao više od 5% u odnosu na većinu ostalih najtrgovanijih valuta.

Ostali instrumenti su također reagirali na vijest objavljenu u petak. Dionice su blago pale, očito zbog straha da će dizanje kamatnih stopa poskupiti trošak zaduživanja kompanija i negativno utjecati na profitabilnost. Cijena zlata je od petka također blago pala. Zlato negativno reagira na kamatne stope jer s rastom kamatnih stopa na štednju i obveznice, pada interes za posjedovanje zlata. S obzirom da je tržište zlata manje likvidno od valutnog tržišta, ukoliko dođe do vala rasprodaje zlata, cijena mu može značajno pasti.

Analitičari Admiral Marketsa smatraju da će pad zlata u postotku biti mnogo veći nego što će biti jačanje dolara u odnosu na ostale valute. Ukoliko dođe do jednog ili dva podizanja kamatnih stopa do kraja godine, cijena zlata bi sa sadašnjih 1319,00 USD po unci lako mogla pasti na manje od 1200,00 USD po unci.