Hoće li britanska funta nastaviti jačati?

Nakon neuobičajeno dugog perioda slabljenja zbog odluke o Brexitu, britanska funta je posljednja dva mjeseca ojačala u odnosu na većinu valuta. Tečaj funte u odnosu na euro, stoga i hrvatsku kunu, porastao je gotovo 5%, a u trenutku pisanja analize, tečaj EUR/GBP, na platformama Admiral Marketsa iznosi 0.8840, što je približno 13% iznad razine na kojoj je bio prije britanskog referenduma o napuštanju EU.

Koji su razlozi jačanja GBP?

Najvažniji razlog početka jačanja britanske valute je realna podcijenjenost tečaja. Naime, nakon odluke o Brexitu, funta je oslabila približno 20%, a za sad nema značajnijih negativnih gospodarskih posljedica takve odluke. Dio onih investitora koji su iz straha prodavali funtu, sad je ponovno kupuje, dok mnogi drugi prepoznaju dobru priliku za ostvarivanje profita na valutnom tržištu te kapital prebacuju u britansku valutu, čime joj dižu vrijednost.

Drugi razlog kretanja tečaja su trenutne politike centralih banaka. Europska centralna banka je prošlog tjedna donijela odluku o početku normaliziranja monetarne politike, no proces vraćanja kamatnih stopa će biti nešto sporiji od očekivanja investitora na financijskim tržištima. To je dovelo do rasprodaje EUR i kupovine ostalih valuta.

S druge strane, britanska centralna banka (Bank of England), u četvrtak bi mogla podignuti visinu referentnih kamatnih stopa, što bi bilo prvo takvo dizanje nakon 10 godina ekstremno labave monetarne politike. S vremenom će to dovesti do veće isplativosti štednje i posjedovanja britanskih državnih obveznica, što u pravilu dovodi do jačanja valute.

Treći razlog slabljenja eura i jačanja funte u posljednim tjednima su događaji u Kataloniji. Naime, dio banaka i ostalih sudionika na Forex tržištu su zabrinute da bi proglašenje neovisnsti najbogatije regije moglo destabilizirati financijski sustav cijele Španjolske, a to bi moglo usporiti gospodarski rast u cijeloj eurozoni.

Hoće li GBP nastaviti jačati?

Analitičari Admiral Marketsa smatraju da bi britanska funta idućih mjeseci mogla nastaviti jačati. Razlog vjerojatno neće biti Katalonija, nego tempo zatezanja monetarne politike europske i britanske centralne banke. Britanci će, zbog više stope inflacije, vrlo vjerojatno kamatne stope dizati brže nego ostatak Europe. Kratkoročno, u četvrtak se može očekivati nagli pomak tečaja. Smjer će ovisiti o odluci o tome dižu li se kamatne stope odmah ili tek za mjesec ili dva, te o komentarima Marka Carneya, guvernera BOE.