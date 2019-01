Godina na financijskim tržištima počela vrlo burno, ali sve je manja vjerojatnost najgoreg scenarija

Foto: Getty Images

Godina je na financijskim tržištima počela vrlo burno. Pomaci cijena dionica i nafte te tečajeva valuta se kreću u neuobičajeno velikim amplitudama, što ukazuje na nervozu na burzama. U nastavku je objašnjeno što trenutno najviše utječe na pojedine investicijske klase i kako bi se njihova vrijednost mogla kretati u idućih godinu do dvije.

Valute

Investitori na Forex tržištu su i dalje fokusirani na Brexit. Sve je manja vjerojatnost najgoreg scenarija u kojem će UK bez ikakvog dogovora o daljnjoj suradnji napustiti EU, što je pozitivno za tečaj britanske funte. Ako se Brexit odgodi ili se događaji nastave razvijati u dobrom smjeru, funta bi trebala nastaviti jačati. U tom scenariju će vjerojatno i euro blago ojačati, dok bi američki dolar i švicarski franak mogli oslabiti kao tradicionalna utočišta u nesigurnim vremenima.

Dionice

Nakon velikog pada krajem prošle godine, američke i njemačke dionice su u prva tri tjedna u prosjeku porasle 6% i nadoknadile približno polovinu prethodno izgubljene vrijednosti. No gospodarska situacija u bliskoj budućnosti ne izgleda bajno, što se može zaključiti iz najava predstavnika Federalnih rezervi o sporijem tempu dizanja kamatnih stopa u idućih godinama. Dio analitičara smatra da je veća vjerojatnost da do rasta kamatnih stopa u ovom ciklusu više neće ni doći, što bi bilo znak da je recesija na pragu.

Nafta

Još jedan signal da globalna gospodarska situacija nije bajna je 30% niža cijena nafte nego prije tri mjeseca. Jedan od razloga je usporavanje kineskog gospodarskog rasta. OPEC je već najavio da će početi poduzimati mjere za umjetno podizanje cijene nafte, no ako zaista dođe do krize, to vjerojatno neće biti dovoljno za zaustavljanje pada cijene, kao što nije bilo dovoljno 2008. godine.

Zlato

Postoje i investitori kojima bi dolazak recesije ili usporavanje gospodarskog rasta bilo poželjno. Naime, u takvoj situaciji bi došlo do nove odgode rasta kamatnih stopa u Europi i Japanu te do njihova pada u SAD-u, a u takvom okruženju kapital se tradicionalno slijeva u zlato koje pruža vrlo visoku zaštitu od financijske i političke nestabilnosti. Pad cijene dionica u prosincu je već doveo do porasta cijene zlata od 10%, a ako se intenziviraju diskusije o tome je li svijet u krizi ili ne, cijena bi mogla nastaviti rasti.

Kriptovalute

Investitori i špekulanti koji trguju kriptovalutama također se nadaju da bi kriza mogla biti dobra za njih. Naime, u recesijama pada povjerenje u financijske institucije i papirni (fiat) novac. Zagovornici kriptovaluta smatraju da na početku iduće krize mogao nastati novi val ulaganja u Bitcoin i altcoine. No takvo stajalište nema baš čvrsto uporište jer i prethodni val rasta cijena kriptovaluta nije nastao zbog nepovjerenja u dolar, euro, kunu itd. nego zbog želje za brzom i lakom zaradom od strane neiskusnih i slabo financijski upućenih ljudi. Osim toga, u posljednjih nekoliko mjeseci se počelo pričati o dolasku krize i stare investicijske klase su se počele ponašati u skladu s tim – dionice, indeksi, investicijski fondovi i nafta su izgubili na vrijednosti, dok su zlato i državne obveznice dobili na vrijednosti. U isto vrijeme Bitcoin je doživio dodatan blagi pad vrijednosti, što je još jedan znak da cijena ovog instrumenta ne temelji na aktivnostima ozbiljnih investitora koji sudjeluju na ostalim tržištima. Neupućenih investitora željnih brze zarade će biti sve manje i manje, stoga je za očekivati da će se isto dogoditi i sa cijenama kriptovaluta, koje su u praksi gotovo neprimjenjive.