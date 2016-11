Gdje je najvažnija veza za dobivanje posla?

Foto: Thinkstock

Hrvati, njih 71%, smatraju da je za dobivanje posla potrebna veza, slijede ih ispitanici iz BiH (64%), dok isto to smatra tek 38% ispitanika iz Srbije, pokazalo je istraživanje koje je proveo portal MojPosao.

Portal MojPosao je za vrijeme trajanja 7. regionalnih Virtualnih dana karijera i znanja (19. do 26. listopada 2016.) u suradnji s vodećim portalima za oglašavanje poslova u Bosni i Hercegovini (Posao.ba) i Srbiji (Infostud.com), proveo istraživanje čiji je cilj bio utvrditi sličnosti i razlike tržišta rada u ove tri zemlje. U istraživanju je sudjelovalo preko 2.300. Najviše ispitanika sudjelovalo je iz Srbije (60%), Hrvatske (31%) te Bosne i Hercegovine (9%). Od ispitanika iz Hrvatske, 51% je zaposlenih, 35% nezaposlenih, dok se 14% ispitanika još školuje.

Hrvati bez očekivanja

Zaposleni Hrvati u ovoj godini ne očekuju ni povišicu ni napredovanje.



Do kraja ove godine većina ispitanika ne očekuje niti povišicu (61%) niti napredovanje (68%). Ove godine povišicu je već dobilo 11% ispitanika, a napredovalo je njih 7%. Povišicu u najvećoj mjeri očekuju ispitanici iz Srbije (23%) i petina ispitanika iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske (20%).



Kada govorimo o promjeni posla, trećina ispitanika (34%) planira promjenu posla u ovoj godini što je nešto niže od prošle godine kada je 39% ispitanika planiralo promijeniti posao. Četvrtina ispitanika (24%) posao planira promijeniti samo ako će na to biti prisiljeni. Kao i prošlih godina, posao najviše namjeravaju promijeniti ispitanici iz Srbije, a najmanje oni iz Bosne i Hercegovine.

Većina ispitanika ne boji se za svoje radno mjesto (61%). Još je dobar dio onih koji strepe za sigurnost radnog mjesta (32%), iako je takvih ispitanika znatno manje u odnosu na prošlu godinu.



Kada bi mogli birati idealnog poslodavca, najviše ispitanika, kao i prošlih godina, izabralo bi stranog vlasnika (31%). Trećina ispitanika (30%) najradije bi radili za sebe, dok bi čak 19% radilo za državu. Država kao poslodavac popularna je u Hrvatskoj i Srbiji, dok ispitanici iz Bosne i Hercegovine ne preferiraju tu opciju. Od svih ispitanika, ispitanici iz Bosne i Hercegovine su najskloniji poduzetničkim vodama.

Na radnom mjestu ispitanicima nije najvažniji novac, već međuljudski odnosi (40%) te priznanje za obavljen rad (26%). Novac se nalazi tek na trećem mjestu i svega je 17% ispitanika izjavila kako im je to najvažniji element.

Praksa neproduljivanja ugovora na određeno najpopularnija je u Hrvatskoj

Polovica zaposlenih ispitanika (53%), kao i prošle godine, izdvaja iskustvo kao najvažniji element za dobivanje posla. Znanja, vještine, pa i vezu navelo je 47% ispitanika. Važnost preporuke prepoznalo je svega 30% ispitanika, a 23% smatra da je za dobivanje posla važan završen fakultet.



Trećina nezaposlenih ispitanika (34%) u Hrvatskoj su bez posla jer im nije produžen ugovor, dok četvrtina (21%) nije pronašla posao nakon završetka školovanja. Bez posla je uslijed gospodarske krize ostalo 15% ispitanika, a 8% ispitanika je odlučilo potražiti bolju priliku.



Praksa neproduljivanja ugovora na određeno najpopularnija je u Hrvatskoj gdje je 34% ispitanika to navelo kao razlog nezaposlenosti, dok je isto navelo 22% ispitanika iz Srbije te 27% ispitanika iz Bosne i Hercegovine.



Skupina od 31% nezaposlenih ispitanika bez posla je manje od tri mjeseca, dok je 19% ispitanika nezaposleno od jedne do tri godine. Najkraći 'staž' nezaposlenosti imaju ispitanici iz Hrvatske; njih 31% nezaposleno je do tri mjeseca, dok je takvih 15% u Srbiji te 27% u Bosni i Hercegovini.

20 natječaja za posao

Na specijaliziranim web stranicama za oglašavanje slobodnih radnih mjesta posao traži 79% ispitanika. Na društvenim mrežama posao traži 49% ispitanika, dok svega 15% ispitanika pregledava tiskane oglase.



Od kada su nezaposleni, četvrtina ispitanika (25%) javila se na prosječno 20 natječaja za posao, a njih 25% javilo se na do deset natječaja. Na više od 100 natječaja javilo se 19% ispitanika, dok se 9% nije javilo niti na jedan natječaj za posao.



Za 62% ispitanika pri odabiru radnog mjesta najvažnija stavka je radno vrijeme, a 57% ispitanika je navelo visinu primanja. Sigurnost posla i profesionalno usavršavanje je za 56% ispitanika važno na radnom mjestu.



Poražavajući je podatak da čak 71% nezaposlenih ispitanika smatra da je za dobivanje posla prvenstveno važna veza, što je porast u odnosu na prošlu godinu kada je to izjavilo 67% ispitanika. Isto to smatra 47% zaposlenih ispitanika i 51% onih koji se još školuju. Ostali nezaposleni ispitanici, njih 54%, smatraju da je za dobivanje posla važno iskustvo, a 44% navodi sreću.



Usporedimo li nezaposlene ispitanike iz tri države, pokazuje se da su Hrvati ti koji najviše smatraju da je za dobivanje posla potrebna veza, slijede ih ispitanici iz BiH (64%), dok isto to smatra tek 38% ispitanika iz Srbije.

Hrvati se nadaju da će dobiti posao za tri mjeseca

Najviše ispitanika koji se školuju (32%) očekuje da će posao naći u roku jednog do tri mjeseca, a 26% da će posao pronaći u roku tri do šest mjeseci nakon završetka školovanja. Da će posao tražiti pola godine do godine dana smatra 7% ispitanika, a da će posao tražiti više od godine dana smatra 18% ispitanika.



Većina ispitanika (63%) koji se još školuju smatra da su za dobivanje posla najvažnija znanja i vještine, iskustvo (61%) te formalno obrazovanje (59%). Vezu je navelo 51% ispitanika. Svega 32% ispitanika smatra kako je za dobivanje posla važna dodatna edukacija, a preporuku važnom smatra 46% ispitanika. Zanimljivo je da 42% ispitanika smatra da je za dobivanje posla najvažnija sreća.

Četvrtini ispitanika (24%) karijera je jako važna u životu i to najviše ispitanicima iz Hrvatske (64%), no to je značajno manje nego prošle godine kada je 40% ispitanika izjavilo kako im je karijera jako važna. Najveći broj ispitanika (64%) izjavilo je kako im je karijera važna, ali ne i jako važna, dok 11% ispitanika kaže da im je 'svejedno', pokazalo je istraživanje portala MojPosao.