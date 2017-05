Euro u usponu, do kraja godine 10% jači

Analitičari prognoziraju tečaj od 1,10 dolara do kraja godine/FOTOLIA

Pobjedom Emmanuela Macrona na francuskim predsjedničkim izborima znatno je splasnuo politički rizik u eurozoni, pa je otvoren put za jačanje eura prema dolaru i do 10 posto do kraja godine, ocjenjuju analitičari.

Zajednička europska valuta početkom tjedna skočila je na najviše razine u šest mjeseci, ali su krajem tjedna tržišne silnice prevagnule u korist američke valute jer novi ekonomski pokazatelji podupiru očekivanja da će američka središnja banka u lipnju ponovno podići kamatne stope. U petak prijepodne eurom se trgovalo po 1,0865 dolara, što znači da je od ponedjeljka oslabio 1,2 posto. Dolar se time našao na putu najvećeg tjednog dobitka od početka godine.

Populizam na margini

Unatoč tome, analitičari smatraju da je euro u uzlaznom trendu. "Populizam nije nestao, ali je sada gurnut na marginu", drži Jane Foley, analitičarka valutnih tržišta u Rabobank, a prenosi Wall Street Journal (WSJ). "U sljedećih šest do devet mjeseci na euro će se više gledati s ekonomske, a manje s političke strane", dodala je Foley. Prema njezinu mišljenju, tečaj eura prema dolaru kraj godine dočekat će na razini od 1,10 dolara.

Josip Kokanović, analitičar Admiral Marketsa slaže se s ocjenama da će euro jačati u narednim mjesecima i predviđa da će do kraja godine u odnosu na američki dolar ojačati pet do 10 posto sa sadašnje razine. "Posljednjih nekoliko godina kontinuirano su se pojavljivali novi politički i gospodarski rizici na temelju koji je euro slabio i u odnosu na američki dolar pao na najnižu razinu u posljednjih 14 godina. Do kraja ove godine više nema najavljenih događaja koji mogu uzrokovati veće političke poremećaje na 'starom kontinentu', što znači da bi moglo doći do vraćanja kapitala koji je zbog nesigurnosti prebacivan u ostale valute", smatra Kokanović.

Situacija se poboljšava

Drugi faktor koji bi mogao značajno utjecati na kretanje tečaja je promjena politike Europske središnje banke (ECB), dodaje Kokanović. "Budući da se gospodarska situacija u eurozoni polako, ali sigurno poboljšava, dolazi do rasta stope inflacije. Zbog toga bi ECB već krajem ove godine mogao najaviti završetak programa ubrizgavanja novca u financijski sustav, što će u praksi značiti rast kamatnih stopa.

Veći prinos na kapital sigurno će uzrokovati novi val prebacivanja kapitala u euro, što će dovesti do jačanja ove valute", mišljenja je Kokanović. S druge strane, Joe Prendergast, analitičar Credit Suisse, podsjeća za WSJ kako su kamatne stope u eurozoni i dalje daleko niže nego u SAD-u što ograničava mogućnost da će doći do znatnijeg priljeva kapitala u Europu. Podsjetimo, još krajem prosinca tečaj eura prema dolaru spustio se sve do 1,035 dolara što je potaknulo špekulacije da će do kraja godine doći do pariteta između te dvije valute.