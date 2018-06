Euro oštro pao nakon jučerašnjih poruka čelnika Europske središnje banke

FOTO: Frank May/DPA/PIXSELL

Na azijskim su burzama u petak cijene dionica pale jer se ulagači plaše da će Washington uvesti carine na kineske proizvode, dok je euro oslabio nakon što je Europska središnja banka poručila da neće još neko vrijeme povećati kamate.

MSCI indeks azijsko-pacifičkih dionica, bez japanskih, bio je oko 7,30 sati u minusu 0,3 posto.

Pritom je na Tokijskoj burzi Nikkei indeks ojačao 0,4 posto, a porasle su i cijene dionica u Australiji, više od 1 posto. No, burzovni indeksi u Hong Kongu, Južnoj Koreji, Singapuru i Šangaju pali su između 0,3 i 0,9 posto.

Azijski su ulagači oprezni jer će danas predsjednik SAD-a Donald Trump odlučiti hoće li uvesti carine na uvoz nekih kineskih proizvoda.

Naime, Washington je još ranije poručio da će do ovoga petka odlučiti hoće li objaviti listu kineskih proizvoda u vrijednosti od oko 50 milijardi dolara na koje kani uvesti carine od 25 posto.

Peking je najavio protumjere u slučaju uvođenja carina.

„Uvođenje carina na kineske proizvode jedan je od nekoliko frontova na kojima se Washington bori po pitanju međunarodne trgovine. Bojno polje moglo bi se proširiti i na automobilski sektor, s obzirom da SAD-a vode istragu o uvozu automobila. To će pitanje vjerojatno pritiskati tržište tijekom ljeta”, kaže Tai Hui, strateg u fondu JPMorgan Asset Management.

A cijene su nafte jutros stabilne, pa je na američkom tržištu barel poskupio blagih 0,1 posto, na 66,95 dolara, dok je na londonskom tržištu pojeftinio 0,1 posto, na 75,85 dolara.

Na valutnim je tržištima, pak, europska valuta oštro pala nakon jučerašnjih poruka čelnika Europske središnje banke da će do kraja godine ukinuti poticajne programe kupnje državnih obveznica.

To bi bilo pozitivno za euro, no čelnici ECB-a poručili su i da to neće značiti naglo zaoštravanje monetarne politike jer će kamatne stope ostati na rekordno niskim razinama još barem do kraja ljeta iduće godine.

Nakon tih poruka, jučer poslijepodne euro se našao pod pritiskom, koji traje i jutros, pa je njegov tečaj zaronio na 1,1555 dolara, najnižu razinu od kraja svibnja. Jučer u ovo doba kretao se oko 1,1800 dolara.

Američka je valuta ojačala i u odnosu na japansku, pa je cijena dolara porasla s jučerašnjih 110,20 na 110,70 jena.

Zahvaljujući tome, dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, dosegnuo je jutros 94,99 bodova, dok je jučer u ovo doba iznosio 93,50 bodova.